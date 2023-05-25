失眠｜後生仔「秒速入睡」危險！醫生：快過X分鐘瞓著是健康警號

失眠朋友總羨慕那些可上床可秒入睡的人，認為瞓到就是福氣。不過近日有醫生表示，其實「秒速瞓著」可能因嚴重缺乏睡眠所致，反而是健康警號！究竟怎樣的睡眠才叫優質？大家又是否欠下「睡眠債」？



《來自星星的你》劇照

長時間睡得差、睡得少，對健康都會造成傷害。不過台灣耳鼻喉科醫師張益豪近日在FB專頁《張益豪醫師ｉ感官醫師 𝐱 醫學育兒 𝐱 長高發育 𝐱 營養與免疫》上表示，不少人以為一上床秒速瞓著就是「好眠體質」，但其實「躺下直接睡死」，是代表本身嚴重缺乏睡眠，更提供簡易的睡眠債測試，只要回答以下7題就能測出自己的睡眠品質：

+ 4

7題就能測出自己的睡眠品質

若答案「是」便得分（1-3分不等），將總數加起來即代表你的睡眠品質。

問題1.

假日的睡眠時間比平日多2小時以上（3分）

問題2.

時常發現自己在大眾運輸工具或沙發上打瞌睡（1分）

問題3.

一沾床便立刻入睡（1分）

問題4.

早上起不來，睡醒後沒有神清氣爽的感覺（1分）

問題5.

上班時常昏昏欲睡（1分）

問題6.

必須設鬧鐘才能起床（1分）

問題7.

每週至少有3天在不同時段就寢（1分）

答案

滿分9分：代表你需要立刻、充分地休息

6分以上：則是睡眠負債嚴重，需要改善生活模式

3分以上：你可能正在累積睡眠負債

1分以上：代表擁有良好的睡眠

0分：就是沒有睡眠負債的情況

張醫生表示，不少對秒睡有誤解。一上床就瞓著其實是壞事，身體也在暗示你缺乏睡眠。而健康年輕人躺在床上平均7～8分鐘才會入睡，如果一上床就入睡，可能是身體發出的警號。有些人星期五捱夜，放假再睡個夠，但其實每週有2、3天在不同時段就寢，會大大破壞生理時鐘，令睡眠習慣不容易被建立，造成失眠。「年輕時影響較小，成年人最好不要這樣。」

此外，不少人以為自己睡不好、睡得少，但只要去做腦波等生理數據監測，才發現其實「睡得很好、有睡著」，這種狀況被稱為「矛盾性失眠」，「因為太過執著自己有沒有很快睡著、睡眠時間是否夠長」，實際上睡眠品質比長度來得更重要。

萬一真的測出自己有嚴重睡眠債，其實也有方法解決。日本綜藝節目《日曜日の初耳学》曾請來睡眠顧問友野なお老師，介紹了４個能提升睡眠質素的方法。

睡眠顧問友野なお老師 (節目截圖)

【1】熱敷耳朵

友野老師表示對睡眠來說最重要的是自律神經，調理好自律神經睡眠質素便會上升。而自律神經最聚集的地方正是耳朵。她指出只要睡前用溫熱的毛巾熱敷耳朵20分鐘，便能放鬆神經、進而令你睡得更好。

【2】睡前別用手機

睡覺前不應用手機、睇YouTube是眾所周知的規矩。手機或電腦等電子產品的藍光會抑制睡眠荷爾蒙的分泌，令你的睡意退去、難以入睡。友野老師亦提到有不少人會看著影片入睡，又或坐在梳化上睡著。但這樣很容易會半途醒來，斷斷續續的睡眠不能回復疲勞。因此睡覺前不應再用手機，不論多累也要記得必須到床上睡。

【3】睡相差才會睡得好？！

不少人都誤以為睡覺時不會動來動去才是睡得好、睡得安穩的證據。不過友野老師就指出其實睡相差才是提升睡眠質素的關鍵。她提出睡覺時翻身很重要，能分散施加在身上的壓力、使血液循環，使你睡得更好。

【4】床褥選軟定硬？

節目中亦提到買床褥時應該選擇偏硬、回彈力高的產品。因為這種床褥能提供更大支撐力，減少每次轉身時所用的力量，讓你能長時間保持深層睡眠。

資料來源：張益豪醫師FB、《日曜日の初耳学》