日本微胖KOL屋企恐怖過垃圾崗　電視台幫忙執屋4個月後有驚人發現

整理房間對很多現代人來說都不是一件容易的事，不知不覺又堆得滿屋垃圾。日本有一個女子，外表斯文整潔，卻住在一間堆滿垃圾的房間，反差大到令主持人驚呆。節目工作人員好心幫她清理屋子，當幾個月後節目再更新她的近況竟發現驚人事情。



（節目截圖）

節目《ノブナカなんなん？》在3月時曾訪問過這位叫犬束瞳的30歲女人，她從事司儀、主持、直播等工作。當工作人員跟拍她回家，卻發現她原來住在一間充滿垃圾的房間。看不過眼的工作人員決定為她收拾房間，花了10小時幫她整理好。本以為這樣就解決了事情，不過在4個月後，節目組決定再去更進犬束瞳的生活，竟然發現一件驚人的事。

犬束瞳的房間玄關已經超髒。（節目截圖）

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同場加映︰日本震撼教育｜要吃掉養了8個月的魚 小學生當場哭了：很不捨得

《麻辣教師GTO》、《龍櫻》、《女王的教室》等，我們可以從不少經典日劇中認識到日本人的各種「震撼教育」。最近又有一間小學對學生施行震撼教育法，老師讓同學們合力照顧幾條比目魚，8個月後再投票決定是否吃掉牠們。結果投「要吃」的人數較多，同學們都含淚告別幾條愛魚。

日本新聞媒體FNN News報導，靜岡縣濱松市的一間小學為學生制定了一堂震撼教育課。校方給了同學幾條比目魚，叫他們當自己是魚的爸爸媽媽般去照顧。比目魚們長大了，同學便需要投票決定，是否要將自己親手養大的魚吃掉。

（FNN News）

校方將載著魚的盆子遞給同學們，著他們好好照顧這些魚。這堂課的目的，是讓同學透過親手養育生物體會生命的可貴，並要對這些為人類供給營養而被吃掉的動物懷著感恩。學生們到最後雖然投票決定要吃掉愛魚，但他們每個都從中有著不同的深刻體會，大家都含著淚吃掉了那些親手養育的生命。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看學生們的養育全過程👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映︰日本師奶畫情色插畫吸60萬粉絲 心動性愛情節連女主持也臉紅

看色情漫畫並不是男人的專利，近年亦興起了專以女性為對象的色情影片、插畫等。日本有一位主婦，因為畫色情插畫而在網絡走紅。現實中她已結婚並生了兩個子女，但一家人都很支持她的工作，到底她的插畫有甚麼特別呢？

訪談節目《じっくり聞いタロウ スター近況(秘)報告》近日邀請了色情插畫家平泉春奈，分享她的職業生涯。其實她一開始是畫普通少女風的插畫，不過一直闖不出名堂，即使學習營運社交網站也賺不到多少粉絲。直到有粉絲留言，提議她畫一些性愛場面會更令人興奮，她才殺出一條血路。

（節目截圖）

她的插畫以女性為目標群眾，畫的都是有如少女漫畫的浪漫性愛場景，配上角色的霸氣台詞，連女主持看完都立刻說了一句︰「好想立刻做（性行為）。」這些插畫為她的社交網站賺到總數接近60萬粉絲，並接到許多工作，由籍籍無名變成知名畫家。《開罐Opener》為大家翻譯了部份她的作品內容，有的是有對白的小情節，有的單純是插畫，大家盡情欣賞。

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