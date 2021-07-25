最近一位貓奴帥哥撞樣彭于晏在社交平台上爆紅，爆肌身材抱著貓咪的天然呆，超強的反差萌翻一眾網民。有網民起底發現這位帥哥來頭並不簡單，竟然是職業拳擊手，還是WPMF世界超輕量級冠軍！



eisaku911@Instagram

這位撞樣彭于晏而爆紅的帥哥，名叫小笠原 瑛作（Eisaku Ogasawara），今年25歲，是日本著名的拳擊俱樂部「クロスポイント吉祥寺」隸屬拳擊手。年紀輕輕的小笠原 瑛作已是ISKA K-1 最輕量級冠軍，及WPMF世界超輕量級冠軍。他的哥哥小笠原 裕典同樣都是拳擊手。

eisaku911@Instagram

對比起拳擊台上強悍的形象，作為貓奴他回家看見家中貓主子後，就會露出傻傻的暖男微笑，就連自己辛苦贏回來的「金腰帶」，都要上貢給主子。小笠原私下的天然呆樣子萌翻一眾網民。

▼▼▼▼點擊看日本25歲拳擊新星撞樣彭于晏IG爆紅▼▼▼▼

+ 15

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：松隆子姪仔出身名門曾被封日本第一美少年 長大卻被網民笑崩壞？

小時了了，大未必佳？松隆子的姪仔藤間齋，出生於日本歌舞伎名門，2歲初踏台板可愛的模樣萌倒一眾網民，被封「日本第一美少年」。隨年漸長，現年16歲的他近期為《NYLON JAPAN guys》6月號拍攝，卻被網民指「崩壞」？

👇👇👇按圖看日本第一美少年 長大卻被網民笑崩壞？👇👇👇

+ 17

同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

👇👇👇點擊圖片看29歲「魔法美少女」渡邉まいり的故事👇👇👇

+ 19

點擊看全文：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事