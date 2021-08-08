中國的農曆七月初一是「鬼門關」開啟之時，而農曆七月十四便是盂蘭節，即俗稱的「鬼節」！雖然未必人人相信鬼神的存在，但世上有些人體質特殊，能夠感應普通人不能看見的超自然現象。日本便曾經有一位鐵路站務員，聲稱遇上靈異事件。



日本有一位擁有「陰陽眼」的火車站務員，他曾經用通靈能力救下多個嘗試跳軌尋死的人，亦會協助警方尋找被列車輾過而屍首四散的遺體。他在電視節目上分享其中一次尋找碎屍的靈異經歷。那一次死者被列車撞致四肢各散東西，但他始終找不到死者右腳，結果遇上最恐怖場面！

這位火車站務員叫冰川正，曾因拯救多名嘗試跳軌尋死的自殺者，而獲鐵路公司嘉許。他在日本電視台節目《真夏の絶恐映像》中分享工作時發生的靈異經歷，原來這位站務員天生擁有「陰陽眼」，可以看見將死之人的氣息，亦會利用通靈能力幫助警方尋找碎屍。他憶述曾有一位少女在深夜跳軌自殺，被列車快速輾過導致身體部位斷開，分散在路軌各處，場面恐怖，但他仍然要在晚上打開電筒於車底尋找碎屍的每個部分，還原死者遺體。可是，他找遍月台和路軌每一個角落，都找不到死者的右腳......

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同場加映：細思極恐｜日媽買二手玩具 3歲兒狂哭詭異受傷、貼符咒下場超慘

「被詛咒的玩具車」原本的擁有者是一位叫石塚三紗的年輕媽媽，育有一名3歲兒子。她的兒子特別喜歡巴士和小火車，每次到遊樂場玩耍時都會興高采烈地奔向小火車，亦會撒嬌讓媽媽買這些玩具給他。有一次，石塚經過二手回收店時發現了價錢便宜又新淨的玩具火車，便買下來當作兒子的生日禮物，誰知不幸從此降臨在他們家！

3歲的兒子看到禮物後不但沒有覺得高興，更表現害怕，一邊哭一邊跑到媽媽的身邊躲避。除此之外，不幸的怪事連環發生，兒子在夜裡摔倒撞向玩具火車，流血不止要送院縫針。媽媽驚覺勢色不對，於是決定將辟邪的符咒貼在玩具底部，誰知之後才是真正恐怖事情的開始......

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同場加映：東京奧運｜開幕作曲家認校園欺凌 綁智障同學強逼露下體食屎自慰

原定負責創作開幕典禮樂曲的音樂人小山田圭吾，被網民翻出27年前的雜誌訪問「黑材料」，內容談及年輕時曾經欺凌有智力障礙的同學，包括強逼他們進食排泄物、要求他們裸露身體公開自慰等，這些事件被揭發後遭國民極力批評，最後小山田於昨天（7月19日）宣布辭去職責，開幕儀式亦不會採用他的作品。

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