「打麻雀」（又稱「麻將」）是不少香港人與親朋戚友歡聚時的娛樂，除了常見的廣東牌和台灣牌，還有日本、韓國、馬來西亞，甚至美國麻雀，不同地區的規矩都有大小差異，其中日本更有職業麻雀聯盟，將「打牌」變成一份全職工作！



說到「打麻雀」，多數人都會聯想到大叔和師奶，但日本的職業麻雀完全是另一回事，他們設立專業聯盟，安排不同比賽，並授予職業選手「雀士」的正式段位。日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた》邀請到今年28歲的精英職業麻雀選手、被稱為「最可愛雀士」的丸山奏子分享經歷，雖然日本麻雀女性玩家越來越多，但能登上最高級賽事舞台的全職選手實屬非常罕見。

丸山奏子本來只是一個平凡的貧窮女大學生，她為了實現成為幼稚園教師這個夢想而到東京讀書，期待著多姿多采的校園新生活，卻因為發生了一件事而接觸「麻雀」，從此改變了她的人生。原本為了學業不斷拼搏的少女，突然變成重度麻雀上癮的人，更試過連續36小時通宵打麻雀，到底她在大學時期發生了什麼事？

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同場加映：Sanrio創辦人親述成立品牌感人故事 網民錯重點：黑白相都咁靚仔

今年是代表日本的精品及玩具品牌「Sanrio」成立60週年，它旗下有Hello Kitty、My Melody、布甸狗等超過400多個備受世界各地粉絲所喜愛的角色，但你又知不知道到底是誰創立了這個夢幻世界、「Sanrio」為什麼會誕生？日本電視台邀請到「Sanrio」的創辦人辻信太郎接受訪問，原來他今年已經93歲，拐杖掛著可愛的毛公仔，童心未泯。他在訪問中提到，打算成立品牌的時候只有33歲，到底為什麼年少氣盛的男人會想賣可愛小巧的精品？原來背後有個感人的原因！

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同場加映：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產

近年越來越多年輕人不願成為「打工仔」，選擇放手一博自己創業做老闆，但要在充滿競爭的市場突圍而出並不簡單，到底營運一盤成功生意有什麼要訣？日本有位年輕創業家靠聰明的頭腦，想到3招能快捷致富的方法，成功由一位在髮型屋打工的月光族，搖身一變成為獲得270億日圓資產的超有名連鎖店社長，更在網上大曬1億日圓現金。不過，成為億萬富翁的方法居然是「抄襲」？！

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