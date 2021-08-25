寵物狗是人類的好朋友和夥伴，愛犬之人都會將狗狗當作親生孩子般對待，不論是居住環境和食物都給牠們最好的待遇。但凡事總有極端，日本有一家四口「狗奴」寧願犧牲自己和孩子的生活空間，搬到朋友的家同床共枕、過著零私人空間的生活，更將原本的獨棟大屋變成「狗狗專用住宅」，只是為了讓家中11隻狗生活得更加舒適！



日本綜藝節目《家ついて行ってイイですか?》訪問了一對「超級狗奴」夫婦，他們的名字是橫山まどか和橫山あゆむ，分別25歲和27歲，育有兩名年幼的子女，乍看是一個普通的中產家庭，但其實過著非一般人的生活。

橫山夫婦的家是兩層高的獨立屋，他們本來應該擁有寬敞的活動空間、屬於自己的房間，但他們居然為了讓家中的狗狗們生活得更加舒適，決定將大屋打造成「狗專用住宅」，自己則搬走到朋友的家居住。現在他們一共養了11隻狗，原本的家變成狗狗樂園，裏面的地板和浴室都是為狗狗而設！除了常見的中小型狗仔，其中最引人注目的是站起來比成年人還要高的巨型俄羅斯獵狼犬，還有品種古老的阿富汗獵犬等。

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「收留」橫山夫婦的朋友叫恭子，她本來和10歲兒子一起生活，但因為丈夫長期出差而決定與橫山一家四口共享生活空間，更將自己飼養的小狗也放在「狗專用住宅」中。雖然兩家人住在同一屋檐，但卻沒有任何禁忌和不快，6個人共享衣櫃和睡房，甚至只睡在同一張床上，果真是名副其實的狗奴才呢。

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