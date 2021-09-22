月餅乙個，是代表一個還是兩個？相對不少人小時候，都會以為1、2、3是對應甲、乙、丙，因此乙個等於一個。最近有網民發文，指自己小時侯有很多搞笑誤會，更鬧出不少笑話。



「細個睇電視，聽到視網膜脫落，然後個人就盲左咗。我問大人：脫落咗係咪塊嘢跌左落地？咁唔可以執返佢咩？」網民帶棗兒在連登討論區發文，分享自己小時間的「派膠」小故事，獲大量正評之外，更引來其他網民留言，分享自己小時候，因為一些小誤會而引起搞笑事件。

乙個不是等於兩個。(網上圖片)

有網民分享，小時經常聽到見爸爸說「on99」，令他以為「on99」跟「憨居居」一樣，小學在老師面前說，「校長on99咁好悶」，結果要見家長，被其他網民恥笑，指他就算說「憨居居」，也一樣要見家長，根本不關粗口事。

👇👇👇按圖看15個網民小時候誤會小故事👇👇👇

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同場加映：打工仔懷念讀書長假期 週六晚已開始焦慮 網民反對：讀書更辛苦

大學生畢業初踏入職場做菜鳥，除了發現同事跟同學／有糧出和無糧出的分別，假期後的各種心理變化，都是正式出來工作才能體會。有網民在連登發文，指自己成為全職打工仔之後，開始懷念過去讀書時的假期，指現時的所謂假期，只是「唞氣」，根本沒有以前讀書時的期待感覺。

👇👇👇按圖看網民對打工及學生時期放假的爭論👇👇👇

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