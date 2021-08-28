最近日本有一套地區限定的另類恐怖電影上映，故事講述一班喪屍襲擊人類，這些怪獸正常理應是由健康敏捷的年輕人飾演，但裏面扮喪屍的演員居然全部都是白髮蒼蒼的老人家。片中的「喪屍」由於過於年老而行動緩慢，只能撐着傘慢慢地「追殺」人類，一本正經的恐怖片無端端變成搞笑電影！這部電影的製作團隊現身解釋為什麼會特意邀請老人家扮演喪屍，原來背後有一個窩心感人的理由，充滿正能量。



其實這套另類恐怖電影，是由日本大阪府門真市的長者人力資源中心（門真市シルバー人材センター）製作的40週年紀念作品，於8月13日正式上映，電影名字叫「門真市喪屍人力資源中心」，故事講述9歲男孩與父親在晚上觀星期間，突然被一班喪屍襲擊而失散。該中心的事務局長和多幸司朗表示，希望能製作一套所有年齡的人都能參與的電影，於是特意選用「喪屍」為題材，因為喪屍本身走路一拐一拐、而且沒有台詞，所以即使是行動不便的老人家報名也能報名做演員！

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由於題材過於獨特，當初報名參加的人數只有3名長者。不過參加演出電影的機會難得，加上人傳人的效果，最後竟然有超過1200位長者及市民應徵扮演喪屍！電影的導演希望這部作品能為因疫情而困在家中的長者帶來希望，其中一位喪屍演出者，75歲的立和田美子婆婆更表示：「過去曾因為骨折而覺得自己很沒用，整天留在家中就跟腐爛了沒兩樣。」透過扮演喪屍的活動，她感到自己受到鼓勵，變更樂觀面對人生。

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