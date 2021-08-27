「為何如今年輕人不樂意討好上司」近日成為網上熱話，大批新一代打工仔紛紛留言講述自己的職場態度，「初級職位選擇變多，新人可隨時跳槽走人」； 「以前返工為溫飽；依家返工為滿足」。不少現職中高管理層的網民留言感嘆「時代變了」。



《大叔的愛》劇照

有網民在討論區發問「為何如今年輕人不樂意討好上司」，引來大批打工仔留言圍觀。網民指「有沒有發現，現在的95後年輕人在職場上不樂意討好上司，刷鞋文化是要被淘汰嗎？」隨即被其他網民留言直指「社畜」，「阿諛奉承、刷鞋都是小人所為，為甚麼現在新一代醒悟了，看不慣，會被說是奇怪呢？」

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有網民指「現在的年輕人，自己才是自己的老闆」，所以才不屑刷鞋文化，又指職場生態已轉變，人人都可以開網店、接Freelance、做KOL，自由業/有副業者越來越多。比起以前正職大過天，現在95後的理念更是靠自己取悦自己，自己才是自己的老闆，又何必刷鞋討好上司？

亦有網民指適合職場新鮮人的初級職位選擇多，大學畢業生可隨時跳槽走人。不討好上司拒絕刷鞋最糟的後果，無非都是失掉工作。不像中高層職級，初級職位市場空缺多，職場新人轉工成本比以前低。工作有這麼多，薪金都差不多，隨時跳槽走人又有甚麼可怕呢？

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其實大家都曾經經歷過職場菜鳥的階段，回想當初有沒有那些職場前輩的惡習，讓你感到受不了？也許我們無法改變他人，但我們至少能避免成為自己討厭的大人，避免成為職場新鮮人口中難搞的「老海鮮」。

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放工後可否不回覆工作訊息？有網民在「香港討論區」中發文指，公司有3位90後同事分工作同私人兩部手機，一收工就不會看工作手機以致耽誤其他同事工作，於是問網友「年輕人咁強調私人時間唔理公事，有冇問題，算唔算自私」？不少網民留言熱烈討論，「放工唔做公事嘅前題係有交帶，如果真係成日要人幫佢執手尾係有問題」、「責任同人工成正比都係講緊工作時間，放工點解要做而又無得計番OT? 咁鍾意做嘢又唔收錢點解唔去做義工呢?」

打工仔有兩部電話是否是「死罪」，放工不覆短訊得唔得？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

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