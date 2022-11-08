獵頭大爆低薪族一大特徵!幾年轉工有學問 掌握3大關鍵可加30%人工

打工仔每日在職場上努力為生活打拼，說不是為了錢是騙人的，個個都返工唔通個個都想返工咩！臨近年尾又到熱門轉工期，有獵頭公司在網上討論職場薪酬，更大爆低薪的人士通常都有一大特徵，只要注意3個關鍵即可保持職場競爭力，隨時可以加薪30%！



《無法成為野獸的我們》劇照

最近一名自稱在獵頭公司工作的網民在討論區上發帖，指自己主要為傳統銀行、投資銀行服務。他表示自從在做了獵頭之後，「發現愈忠誠的人，人工就愈低」。他舉例曾遇過有人在某間公司工作十幾年，薪金三萬多，但就有差不多相同條件相同年資的人，因為有「定時轉工」，而薪金大幅拋離前者的情況時有發生。

👉錦田寵物店招牌被批似靈堂破壞風水 累2村民去世！網嘲:賴得就賴

《受夠了！我要炒老細》劇照

1.忠誠也要懂得保障自己

即使對公司忠誠也要學識保障自己，始終大多數人打工是為了收入。不少網民也反映職場上「忠誠唔值錢」的現況，為了「人情味」而死心塌地留在同一間公司，直接影響將來轉工的叫價能力。

👉基層中女成功嫁入豪門 自信教路5招必勝法！網驚：價值觀好痴線

《IT狗》劇照

2.留意市場環境

獵頭也提到在每次轉工時，對方公司都是根據係求職者現時薪金去判斷人工，而叫價的合理增幅大概是20-30%。因此在外面見工時，可以用這個幅度嘗試叫價，不過要注意各行各業都有少許不同！

👉2023招聘薪酬及福利調查出爐 哪5大行業人工加最多？最高竟是...

《大叔的愛》劇照

3.試水溫定期轉工

獵頭稱試水溫是必要的一步，除了可以知道自己在市場內有沒有underpay以外，也可以用其他公司的Offer「同老細salary review」，也會增加「bargaining power（議價空間）」，因為在老闆的角度，「好多人都覺得自己underpay，但重要嘅係要有證據證明先說服到加人工。」

👉公務員鐵飯碗極吸引?後生仔考政府工注意7件事 專家：呢樣好惡頂

《無法成為野獸的我們》劇照

如果拎住Offer都同老闆議價失敗的話，就要考慮轉工了！除此之外，他提到最理想的轉工頻率應為每3年左右一次，當然不是無時無刻地盲目轉工，而是有目標性地轉換工作環境，維持自身職場競爭力。

👉打工仔呻上司Last day反口無收過辭職信 專家：冇做2個基本動作!