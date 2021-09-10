現代人喜愛使用通訊軟件作為交流和溝通的方式，即使是面對初認識的異性，透過通訊軟件了解對方的機會也遠比面對面交流更多。要如何在短短的文字訊息在對方心中留下好印象、加大發展機會便成為了最重要的課題。不過發短訊都要有技巧，近日有日本調查發現，有6類男士最愛發的訊息，會令女士一瞬間對你失去熱情，各位男士們不妨看看自己有沒有中伏。



日本節目《スッキリ!!》日前公布了一則日本相親公司的統計結果，針對日本適婚男女在與初相識的異性傳訊息時，怎樣的表現會令對方一瞬間失去熱情，845名受訪女士中竟超過6成表示曾有過這樣的經驗，主持人更大呼自己都試過！

到底甚麼訊息會是女士們的地雷區呢？你又有沒有中過招呢？

【1】拖長句子語尾

原來女士對男士拖長句子語尾的訊息會感到煩躁！例如：「我現在出門了──」或是「我很快會到了──」等。原因到底是為甚麼呢？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊看原因和其他傳訊息的方息👇🏻👇🏻👇🏻

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除了拖長語尾，使用陳年照片做頭像和隨時報告行蹤等都會令女士由對你充滿興趣，一下子失去熱情。在認識新的異性朋友時你又有沒有不小心踏進地雷區呢？各位男士記得以後在傳訊息時要多點注意了！

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同場加映：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產

近年越來越多年輕人不願成為「打工仔」，選擇放手一博自己創業做老闆，但要在充滿競爭的市場突圍而出並不簡單，到底營運一盤成功生意有什麼要訣？日本有位年輕創業家靠聰明的頭腦，想到3招能快捷致富的方法，成功由一位在髮型屋打工的月光族，搖身一變成為獲得270億日圓資產的超有名連鎖店社長，更在網上大曬1億日圓現金。👇👇👇不過，成為億萬富翁的方法居然是「抄襲」？！👇👇👇

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