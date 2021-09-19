大家有沒有被催眠的經驗，又或者相信催眠術的存在嗎？其實這是施術者運用心理暗示行為，通過語言、聲音、動作等方法進入潛意識，改變對方的思想和行為，但並不是每一個人都能輕易被催眠。日本有位聲稱已經成功催眠50萬人的催眠術師和YouTuber，然而他最大的煩惱居然是自己的母親完全不相信催眠術，以為他利用詐騙手法來賺無良錢，於是他委託電視節目找到一位比他高強的催眠大師，打算向媽媽施術證明自己並非騙子，誰知結局超爆笑！



日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》其中一個活動是收集來自全國各地觀眾的煩惱，然後想方法替他們解決問題。今次他們收到一位來自埼玉縣的28歲年輕人「掛川」，他現在是全職催眠術師，是網上小有名氣的紅人，曾經以「催眠術師Dai」的名義與不同有名的YouTuber合作。雖然據說他至今已經為超過50萬人成功進行催眠，卻完全催眠不到自己的母親。他形容母親每天都會用非常可疑眼神看著他，甚至還開始叫他做「騙子」，以為他是用詐騙手法賺錢。

掛川希望母親能相信催眠術的存在，於是請求節目組「催眠母親讓她支持自己」！攝製組請來社交催眠大師「夢幻颯人」來進行今次的活動，這位大師曾經對節目組的工作人員催眠，結果非常成功，絕非泛泛之輩。進入潛意識改變看法之前，他先用鈴鐺對掛川的媽媽施行簡單的催眠術，讓她相信自己的手指不能再分離，結果反應讓人哭笑不得，到底最後掛川能否成功逆轉母親的看法呢？👇👇👇點擊圖片看兒子嘗試催眠媽媽的爆笑過程👇👇👇

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由於掛川的母親意志非常堅定，而且發至內心地質疑催眠術，因此大師用盡方法都無法催眠她。有見及此，掛川決定用最後的手段－「自我催眠」，他在母親面前表演催眠自己相信芥末是甜的，然後一口氣吞下整條日式芥末，希望透過將芥末變甜的催眠術，讓母親相信自己是真材實料的催眠師。然而，他最後失敗了，拿著膠桶吐出口中的芥末，還在母親面前逞強問：「怎樣，你現在相信催眠術了嗎？」媽媽看得傻眼，回答：「信你才怪！」

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