日本的成人影片行業發展蓬勃，除了一般素人入行，亦不時出現偶像或藝人引退後出道成為AV女優，「下海」後的人氣隨時不跌反升，著名的三上悠亞和坂口杏里就是好例子。最近娛樂圈又傳出相關的爆炸性消息，和樂器男團「桜men」的三味線樂手KIJU日前突然在官網宣佈退出，當大家都在議論引退的原因時，網上有人發現他竟然出道成為AV「女」優，以男兒身、女性裝扮的偽娘造型拍攝首部成人影片作品，同時在變性人主題的風俗店打工，讓一眾粉絲非常震驚！



日本和樂器男團「桜men」於2017年成立，由10名才貌兼備的年輕男生組成，他們各自有擅長的傳統樂器，運用和太鼓、尺八、日本箏等演奏出流行音樂，傳承文化又顛覆傳統，是非常有突破的獨特樂隊。團隊裏的成員來頭不少，其中隊長中村仁樹是活躍世界的人氣尺八演奏家，和太鼓鼓手兩兄弟出身民謠世家；樂隊曾經為《 幪面超人》系列作品主題曲和動漫《One Piece》的BGM演奏。

今次事件的主角是「桜men」的津輕三味線樂手，他的名字叫「KIJU」，原名北村貴壽，今年26歲。他在年幼時已經對三味線這種傳統樂器感興趣，並拜北村流的演奏家「北村正貴」為師，曾經在津輕三味線全日本金木大會獲得準優勝，現在作為津輕三味線的老師對後輩進行指導。除此之外，他還擁有自己的三味線工房，為樂手製作原創樂器和維修。

可是在今年9月5日，「桜men」的官方網站突然宣布樂隊的元祖級人馬「KIJU」退出的消息，一班粉絲都非常震驚，不斷猜測他離開的真正原因。不過謎底很快就被解開，有網民看到一個新出道的偽娘AV「女優」，即是擁有男性的器官但打扮作風女性化的成人影星，她的樣貌和聲音都和KIJU一模一樣！原來KIJU早已在8月退出男團並「下海」出道成為AV演員，新的藝名叫「桃谷りり（桃谷莉莉）」，並拍了首部出道AV作品「壓倒的美」，部分片段更在Twitter流傳，讓粉絲傻眼：「不是吧？我不能接受！」👇👇👇點擊圖片看更多KIJU出道後照片👇👇👇

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本來就已經打扮女性化的KIJU（桃谷りり）接受訪問時表示，轉型做AV演員的最主要原因是受疫情影響，這段時間裏樂團的演出和活動次數大減，令他對團體活動也沒以前那麼熱情，而成為成人影片演員就是了追求「真正展現自我」的目的。

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人類的舌頭平均長度大約是7至8cm，通常擁有長舌頭的人都會被形容為「多事、八卦」，也不是什麼值得自豪和炫耀的事。現在有最長舌頭的世界健力士紀錄是一名印度男人，伸出舌頭長達10.8cm，但日本原來也有一位不相伯仲的紀錄保持者，表面個長相甜美的前女偶像，但脫下口罩伸出舌頭便立即嚇壞人，就像「蛇」般靈活的長舌能毫不費力舔到鼻尖，她更分享天生長舌頭與男演員拍吻戲時的經歷，非常尷尬！👇👇👇點擊圖片看最長舌頭和尷尬吻戲經歷分享😂👇👇👇

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