大部分運動員和舞蹈員都有擁有柔軟的身體，不過通常做到「一字馬」已經是極限，拉筋的痛楚並非人人受得住。不過天生擁有「軟骨體質」的人是例外，日本有位聲稱擁有全日本最柔軟筋骨的女生，她不但能夠將身體彎曲將屁股放在頭上，更可以對摺身體塞入垃圾桶內，有電視節目帶這位女生入醫院照X光，看看她的身體構造到底和一般人有什麼不同！



日本綜藝節目《ノブナカなんなん?》最近找來擁有全日本最柔軟身體和筋骨的女生接受訪問，她的名字叫清水ほのか（Honoka），曾經就讀日本女子體育大學，現在是一名軟骨表現者，她的身材嬌小玲瓏，樣貌亦可愛甜美，難以想像她擁有驚人的「縮骨功」技能！

主持人讓她在鏡頭前表演絕技，只見她讓助手拿出一個垃圾桶，然後從將整個身體打橫躺在垃圾桶的頂部、肚臍朝下，慢慢將整個人「對摺」縮入桶內，頭和頸向後拗曲，幾乎能碰到大腿背面，最後將整個身體完美地放進不夠一米高的垃圾桶內，在場人士都被嚇得說不出話來。

到底如此大幅度對折喎扭曲骨頭，對身體有沒有造成影響？而清水有如此特別的技能是否與其身體構造有關？節目組帶她到醫院照X光一探究竟！👇👇👇點擊圖片看清水ほのか的各種軟骨技能和X光片👇👇👇

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雖然清水表演時的動作看上去很痛而且正常人根本不可能會做到，隨時有機會骨折和拉傷肌肉。她到醫院接受X光檢查，在CT儀器下維持做高難度軟骨姿勢3分鐘，竟然發現她身體的每個部位和構造，包括骨頭和肌肉都沒有受到任何影響，和一個普通人完全一樣，她的脊骨就像一條靈活的蛇，可以隨意屈曲而不受任何損傷。

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人類的舌頭平均長度大約是7至8cm，通常擁有長舌頭的人都會被形容為「多事、八卦」，也不是什麼值得自豪和炫耀的事。現在有最長舌頭的世界健力士紀錄是一名印度男人，伸出舌頭長達10.8cm，但日本原來也有一位不相伯仲的紀錄保持者，表面個長相甜美的前女偶像，但脫下口罩伸出舌頭便立即嚇壞人，就像「蛇」般靈活的長舌能毫不費力舔到鼻尖，她更分享天生長舌頭與男演員拍吻戲時的經歷，非常尷尬！👇👇👇點擊圖片看最長舌頭和尷尬吻戲經歷分享😂👇👇👇

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