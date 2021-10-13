【吳業坤/坤哥/姚焯菲/Chantel/初老/代溝】吳業坤（坤哥）原來是姚焯菲（Chantel）的粉絲，最近二人在新劇《青春本我》中合作，與Chantel年齡相差十多歲的坤哥笑指，找不到共通話題。常言道，每3年一個Gap，大家在日常有沒有哪一個瞬間驚覺自己原來已和新一代有代溝呢？



（Instagram/@kwangorrrrrr）

1990年出生的吳業坤（坤哥）原來是選秀節目《聲夢傳奇》出身的「國民初戀」姚焯菲（Chantel）的粉絲，雖然近期二人在新劇中有合作，但坤哥笑言與2006年的Chantel找不到共通話題，讓人驚覺原來90後也已經初老了。

坊間經常流傳「3年一個Gap（代溝）」，生活中的確沒有人會常常指著鼻子提醒著你「你已經唔細啦」，但驚覺和新一代已經有代溝的時刻，往往只是一瞬間。以下的「驚嚇」時刻，大家又有沒有經歷過呢？

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有網民哭訴有一次哼歌哼起自己首MK飲歌，於是就口多多問身旁的95後同事「有冇聽過」，誰知95後同事話「有，係《流行經典50年》到第一次聽」，發文網民心中隨即受到10萬伏特電擊，不禁感嘆「原來自己已去到家燕姐Level」。

▼▼▼▼▼N個瞬間驚覺原來同新一代有代溝▼▼▼▼▼

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又有哪一個瞬間大家覺得自己已是初老？有網民笑言只要不說、不聽、不問為甚麼，在自己的小世界就能永遠年輕，大家又點睇呢？

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上星期獅子山剛過，本週又迎來另一颱風圓規。根據上星期經驗，分分鐘到時狂風暴雨但仍然要返工。平日已經地獄的路線，更有機會「變本加厲」，水浸、塞車、撞車、令返工之路更艱辛。

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