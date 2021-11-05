擦鞋係基本！無料都升到職同事7大特徵　網民:只服真正有能力嘅人

職場上能否升職，除了看工作能力，亦很視乎上司對你的想法。近日有網民就「升職快嘅人有嘅特徵」展開討論，意外成為網民間的發洩集中地，齊齊怒數身邊無能力卻升到職的同事所有的特徵。不想成為不被同事承認的上司？即看以下網民討論的7大特徵！



大家身邊有沒有工作能力差卻能升職的同事？（《大叔的愛》截圖）

網民討論的特徵大致可以分為兩大類，一類是真正有能力的同事，例如具隨機應變能力的同事，就算被上司突然詢問工作情況依然能從容面對，而遇上突發事件時亦能冷靜提出解決方法、甚至完滿解決事件，又或者相對主動處理好工作、甚至為其他同事提供指引的同事，網民們指只會佩服真正憑實力升職的人。

而另一類則是憑「偏方」上位的人，比起真正做到事，此類同事更多是憑旁門左道如最常見的「擦鞋」和「篤背脊」以獲上司注意，此等行為絕對難以令人信服！

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大家又認同以上特徵嗎？你身邊能升職的同事又是哪一類人？不妨一齊留言吐苦水。

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每逢星期日晚上，你會開始為星期一返工而憂心？一收到上司的訊息，便令你頓時緊張焦慮？每每想起工作，你都只有負面的想法？如果以上的問題你都認為答案是「是」，那便是時候好好正視工作是否真的適合自己！

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