大家在電訊商上台時都要交隧道費，不過並非條條隧道都上到網。有網民指出，香港有少不少手機訊號黑洞，每次經過5G變3G已經是小事，完全無訊號更會令人大崩潰，重災區當然是港鐵、西鐵沿綫。



手機上網愈來愈方便，速度也愈來愈快。不過在香港，仍有不少地方經常性收不到訊號。有網民以為是電訊商問題，轉過幾間問題依舊，才發現真的遇上死位。有連登網民發文，邀請其他網友嚴選全港手機上網訊號黑洞。

有網民表示，每次列車路經荔景站都會收不到訊號。（資料圖片）

港鐵及西鐵站是黑洞重災區，多條在隧道中的綫路都榜上有名，更有趣的是，由地面進入隧道的車站，例如由九龍灣至彩虹，出事的機會大大提升。有網民感嘆「畀咗隧道費都係收唔到」。除了港鐵站，原來不少公路都會出事，連搭車都會斷線，難怪網民會瞬間崩潰。

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地獄返工路線

除了訊號黑洞之外，不少返工路線都十分地獄，如果遇上打風落雨，就更加令人崩潰。早前的颱風獅子山，及圓規都為不少打工仔帶來麻煩。

👇👇👇按圖開始地獄之旅👇👇👇

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在香港做打工仔當真一點也不易，平日無風無浪已經會塞車，選擇搭港鐵手機又會無訊號，今天仍然準時上班的你，畀啲半掌聲自己！

同場加映：大媽佐敦馬路BBQ？曾有大學生路上「野戰」 5件香港馬路奇人奇事

馬路「BBQ」？！昨晚（10月14日）約八時半，在佐敦連翔道，近西九龍高鐵站外，有3名女子懷疑於馬路「BBQ」，有路經乘客拍下影片，驚問：「可以喺呢度燒野食嘅咩？」影片在網上瘋傳，更驚動警方到場調查。

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