荃灣雙刀怪男終於落網！早前有街坊拍下短片，顯示有人雙手持刀通街走。警方荃灣警區情報組及葵涌分區特遣隊經調查後，10月20日在葵涌拘捕一名32歲陳姓男子，涉嫌破壞公眾安寧，並檢獲兩把塑膠刀。



一名男子雙手各持一把彎刀，在大河道等候過馬路。（Cecilia Liu上載片段截圖）

早前網上流傳一條片段，片中有一名男子雙手各持一把彎刀，紮馬擺POSE，在大河道等候過馬路，被網民笑稱為「大河道刀客」。有街坊表示，該名「刀客」經常在上址出沒，相信他精神有異。

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除了「大河道刀客」之外，香港各區都出現過不少怪客，他們可能神精有異，又或者因為一時衝動，而作出被人記一世的災難級行為，當中的佼佼者自然是2008年的藍田活塞男，其陽具離奇卡在公園仰臥起坐鐵板的洞中，最後要連人帶板送到醫院，成為另類集體回憶。

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馬路「BBQ」？！10月14日約八時半，在佐敦連翔道，近西九龍高鐵站外，有3名女子懷疑於馬路「BBQ」，有路經乘客拍下影片，驚問：「可以喺呢度燒野食嘅咩？」影片在網上瘋傳，更驚動警方到場調查。除了就地BBQ之外，早前亦有人在公路上踩滑板，更不慎倒下險被捲入前方巴士車底，險象環生。

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