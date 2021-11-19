日男開箱封存30年水果罐頭　驚見嘔心全黑色異物　他嚐一口超失望

罐頭不但方便攜帶，還可以延長食物的保存期限，是日本國民家裡必備的防災食物首選。雖然罐頭的保存期較久，但並非每樣食物都能無限期儲存！有網民在自家廚房櫃裏翻出數個1990年代製造的水果罐頭，在好奇心驅使下決定開箱試食，誰知打開便嚇了一跳，本應色彩繽紛的雜果居然變成全黑色，浸泡在墨汁般漆黑的水裏，不過他仍鼓起勇氣，將這些嘔心的黑色物體放進口裡，結果讓人驚訝！



（twitter圖片）

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日本Twitter網民「chestnut100kg」在家裡的廚房裏找到幾個水果罐頭，底部刻著生產日期1991年3月30日，距離現在已經有30年，應該已經不能食用，但在好奇心驅使下還是拿道具將其中一個雜果罐頭打開了。

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打開的瞬間，事主看到了驚人的景象，罐頭裡面透明的糖漿竟然變成純黑色！水果長期浸泡在深色的水裡，全部也都變成黑色，單憑形狀可以猜測出有黃桃、櫻桃、菠蘿等。面對這地獄級罐頭，事主居然大膽地把發黑的水果放進口品嘗，隨後更將，形容味道讓他大失所望，到底是什麼味道呢？

👇👇👇點擊看玩命開箱試食過程👇👇👇

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他將30年罐頭的食後感和照片放上Twitter，隨即成為熱話，吸引近7萬like和超過1.5萬轉發量。不過，有網民表示非常擔心他的身體狀況，還提出了一大堆疑問 👇👇👇事主其後逐一解答👇👇👇

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事後網民紛紛仿效，在家裡找到不同種類的過期食物，甚至是放在雪櫃超過10年的香蕉。雖然今次事主試食後沒有大礙，但大家千萬不要隨意將過期食物放進口裡，後果可大可小！

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早前日本鳥取縣的青谷上寺地遺跡發掘出約1800年前的人類頭骨，考古學家推斷是屬於西元前 300年前移居到日本列島的「彌生人」，並利用DNA和最新技術復原頭骨主人的五官，發現他的樣貌特徵居然非常符合現代日本人！最近有人發現NHK一位男主播和這名原始人長得異常相似，他更親身採訪及報道這單新聞，場面爆笑，網民更直呼「太似了，傻傻分不清」，去全文睇到底佢哋有幾咁似樣！👈🏻👈🏻