經常說港女難追，港男又有否自我檢討？最近有連登網民就發帖「有冇認真諗過自己單身嘅原因？」結果引來不少網民誠實地分析自己單身的理由，由外到內，好好「體檢」。以下綜合了連登網民的自我反省，文末附有專家教男生脫單的基本必做招數。



《堅離地愛堅離地》劇照

👉 聖誕節2021｜心理學家分析8大單身原因 有一類型人特別難出POOL

網民怪獸大學男神發帖問「有冇認真諗過自己單身嘅原因？」結果幾乎清一色地是男生回應，有人認為自己外表不吸引，有人話因為窮，即看網民講述的8大單身原因👇👇👇

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「人越大越唔想理人」

不少網民都自認「懶」，有人說：「Me Time成本效益比社交活大，人越大越唔想理人，個時間分配自己完全控制，想做咩就做咩，俾個實際例子你，約出嚟食飯又要就人時間又要就人地方，最緊要仲要理埋邊個出邊個唔出。X你喇！」

另一位網民又說：「已經覺得生活中加多1個人好煩，平時已經日日去進修，所以星期六日做自己野都唔得閒。時間一耐左就唔想改，有時人地介紹下囡比我，我都覺得好煩。」

專家教男生做足4招可脫單

無論是外在或內在，只要肯改變，絕對是希望在人間。交友約會業總會創會主席黃嘉如（Yubi）表示：「成日話追女仔，其實咁講好錯，女仔係唔使追嘅，係要靠吸引力！」Yubi又分享以下4點小貼士，做足隨時女神都變女友👇👇

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同場加映：聖誕前出Pool要學！連登網民5個追女良心建議「表白是沒有用的」😨

聖誕節又到，單身狗又要煩如何度過......有連登網民為一眾單身巴打着想，不辭勞苦發千字文，詳列5個良心建議，教路如何追女仔，網民都大讚非常實用。詳情請到原文閱讀👈 👈