又到聖誕 ！人長大後的聖誕節，單身狗通常摺埋，有拍拖的多數跟另一半過，就算一大班朋友Gathering，都只是猜枚喝酒叫兩聲，總覺得少了童年時對聖誕節的期待。還記得讀書時期，學校每班都會各自舉行聖誕聯歡派對，大食會開始之前都會玩一輪集體遊戲，這些遊戲都是香港人的集體回憶，令你最印象難忘的又是哪些？



踩汽球你們一定玩過！

讀書時最期待的節日，其中一個一定是聖誕節，相信絶大部分香港的中小學都會在放聖誕假之前，讓學生們舉行聖誕聯歡派對，大家還記得這些青春歲月中，玩過甚麼派對遊戲嗎？這些遊戲都是香港人的童年回憶，雖然年年遊戲都差不多，當年甚至會覺得悶，「又係呢啲」，但長大後都未必有時間或者有人陪你再玩。以下幾個經典的集體遊戲，可會勾起你的童年回憶?



👇👇👇點圖看看哪些集體遊戲你曾經玩過👇👇👇

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９個集體遊戲中，紅綠燈(即是魷魚遊戲中的木頭人) 60年代出生的香港人小時都有玩過。你們對這些遊戲又有甚麼回憶呢?

同場加映：大學生一定玩過5個Black Magic 「啪，有幾多隻蚊」你又識答嗎？

若然大家有玩過大學Ocamp，相信都曾玩過Black Magic！雖然此遊戲的名字聽起來相當神秘，不過玩過而懂玩的人都知道，這並非是一個講求高知識水平的遊戲，相反，只是一個講求觀察力和邏輯的小把戲！即看看以下5個Black Magic你有沒有玩過！