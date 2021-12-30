【公務員／政府工／鐵飯碗／搵工】年尾不少人都想等出埋13個月糧才考慮辭工跳槽，所以私人市場相對職位空缺唔算多，但鐵飯碗則多不受影響。近月也多個政府部門都招聘人手，當中不乏多份公務員及非公務員職位，部分鐵飯碗的門檻更不高。



今次整合了９份政府筍工，三份是公務員職位，六份是非公務員職位，其中有一份的學歷要求只需小六程度，而財政司司長的官邸也請人，究竟呢九份工有幾筍？即刻睇睇！

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在九份政府工當中，尤其以衞生署請的牙科手術助理員最吸引，雖然起薪點只有月薪$17,675，但頂薪可達$35,040，而且學歷要求不高，DSE或會考有五科合格(中英文)，以及在《基本法》測試取得及格成績即可申請。而若申請人持有或於2022年取得由香港菲臘牙科醫院頒發的「牙科手術助理員證書」或「牙科手術助理員文憑」，或已通過由衞生署或前醫務衞生署舉辦的「牙科手術助理員試用考試」，更加會獲優先考慮。

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返工要虛偽少少做人就難免，但是有些所謂「美言」，尤其出自老細或上司把口，其實難聽過粗口。近日有網民在FACEBOOK發文，叫大家分享職場上聽過最假的說話，立即得到大家踴躍發言，其中最多人認同的一句話應該好多人都聽過，大家是否猜到是哪一句？點擊看20過難聽過粗口的職場假話