以往大家都講求男女平等，不過有不少港男呻香港社會其實女人地位比男人還要高，近年網上也曾有女生在街上掌摑另一半的短片流出，難道男尊女卑的年代已逆轉為女尊男卑？近日有連登仔在網上發長文，列出４點教港男們在女尊男卑下要如何「保護」自己免受傷害，引發不少爭議。



網名「供成的五十道陰影」的網友近日在連登以「女尊男悲時代下 男人要學識保護自己」（正字是卑，未知樓主是刻意為之定執筆忘字）為題發文，提出男人要學懂以下四招來保護自己，免受傷害。

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網民教路港男要點自救（一)結婚買樓不落另一半名

但大前題是，層樓首期月供係自己出晒。他更指保險啲結婚前可以搵定律師簽個agreement 如果將來離婚，女人不可以分財產，「如果個女人真係愛你，佢一定會簽，因為佢唔會打算離開你或者傷害你」。

網民教路港男要點自救（二）不考慮沒上進心的女人

樓主指男人青春有限，若遇到「成日發脾氣，冇人生計劃，錢都儲唔到成日買手袋買呢樣嗰樣」的女人，認為這類女生沒上進心沒安全感不成熟，一定要果斷分手，下個會更好。

網民教路港男要點自救（三）別讓對方知道密碼

樓主認為為防人格謀殺，「好似王力宏咁，求其cap張圖可以寫幾千字作文」，最好搵定有力證據留底，例如送過幾多禮物，給過多少家用，花過幾多心思哄佢，更表示「如果個女人係愛你，佢一定尊重你私隱、信任你，唔會要求你交密碼」。

網民教路港男要點自救（四）找個懂你愛錫你的女人

熱情是一刻，相處才是長久。如果對方常罵你跟班兄弟飲酒打機、買無謂玩具手錶（而事實上玩具手錶會升值），「呢d女人係好自私，只係自我中心」，並不尊重你的個人感受同生活模式。

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網民對樓主的論點都激烈討論，有人認為第一點買樓不落名無謂「有無考慮過被離婚要分身家」，也有網民指樓主太「大男人」，「一世做A0」，不過也有網民十分認同樓主的觀點，直指香港太多「網上仇女師，現實娘娘兵」，「香港女人俾人寵壞晒」，網民「戀過馬路」更以長文回應「香港做男人好難，溝女成本仲愈來愈高」的悲歌 ！

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1. 溝女時要諗計四處尋覓另一半，遇到心儀對象要做主動角色約人，又唔可以同時約多個女仔單獨食飯，唔係會畀人話狗公。

2. 食第一餐要由男方悉心做哂安排，同埋請食飯

3. 要預咗食完第一餐未必有第二餐，或者食完第一，第二，第三餐後，個女仔已經同你講搵到男友，又要回到起點重新調整心態溝另一個女仔，又要悉心安排第一餐

4. 成功溝到後，原本男性肯為女性包洗費唔係因為錢多,係重視大家既關係，點知依家男人包洗費變咗老溤

5. 要忍受女朋友脾氣，就算係女朋友唔岩在先都要忍受，仲要有耐性開解佢，氹佢開心。

6. 特別節日都係要由男方諗計比驚喜女朋友

7. 男方會容易戴帽，因為香港女仔無論點都大把人溝，女朋友冇咗你仲有大把男人追，要出pool唔難，但男嘅冇咗女朋友可能要花一段時間才能出pool

8. 去到籌備結婚，買戒指、諗計佈置浪漫環境求婚、影婚紗相、租衫、比女家禮金禮餅、律師費婚禮攝影團隊等，全部使費都係由男方出晒咁濟

有網民更睇淡指「香港女尊男卑文化會流傳落去，點改都改唔到」，各位又如何看呢?

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