香港不少兵哥為女生無條件地付出，就算做錯事的人不是自己，很多時也會是先認錯的人。偏偏付出了這麼多，對方卻只把你當成「好人」，甚至雙方就算成了男女朋友，這種不平衡的關係也會一直維持，導致拍拖也拍得不開心。其實要維持一段關係，並不是靠自己一味的付出，令對方恃寵生嬌，要如何跟女神相處有學問，看看專家怎樣說。



《戀夏500日》劇照

明明一直留在她身邊的人是自己，她不開心、有需要、還是生病時也隨傳隨到，從不和其他異性有過任何越軌的行為，偏偏到頭來還是換來殘忍的一句「對唔住，我對你真係冇感覺。」為何在一段關係中，付出的永遠都是自己，而對方卻不懂珍惜。

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其實要平衡和維持一段關係的狀態，是需要雙方的共同付出，HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如（Yubi）指，男生無論在拍拖前定後都要保持著自己在市場的競爭力，別把身段放得很低，讓對方深諳自己「食硬你」而恃寵生嬌，不珍惜彼此的關係。而男生們可以藉由打扮自己，或擁有異性的社交圈子來增加對方的危機感！

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在傳統的觀念中似乎女生就被定義為被動的角色，在現代社會中更變為被動接受別人對她們好的狀態。然而，一段關係只有一個人無條件付出，並不會快樂，甚至養出更多恃寵生嬌的小公主。因此，男生們也別怕在關係中耍一點小手段，讓對方也同樣著緊你吧！

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經常說港女難追，港男又有否自我檢討？最近有連登網民怪獸大學男神發帖問「有冇認真諗過自己單身嘅原因？」，結果幾乎清一色地是男生回應，更引來不少網民誠實地分析自己單身的理由，由外到內，好好「體檢」。有不少網民都自認「懶」，有人說認為Me Time成本效益比社交活動大，人越大越唔想理人，個時間分配自己完全控制，想做咩就做咩。

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