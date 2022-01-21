微博最近瘋傳一段短片，一位女教師課堂上向學生講述「多久才能忘記一個人」，而她給出的答案是3個月到2年，內容頗有道理，吸引網民熱列討論，並留言給出更多實際建議。



《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照

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「你開始展開你自己的人生」

該段只有半分鐘長的短片，已經有超過180萬人次觀看，以下是女老師於片段的發言全文，你先細品：「要多久才可以忘掉一個人呢？你要允許自己三個月到兩年，最快三個月了。我跟你講最快三個月，我剛講的是談論婚嫁的對象，最快三個月，兩年就應該把它忘光光了......那你說：『老師不可能忘，因為他在我腦海裏。』我所謂的忘，不是把你從腦海裏拿掉，而是你要在兩年過後，你開始展開你自己的人生。」

網民毒舌留言道出殘酷真相

老師的教導擊中不少網民的心，忘記一個人是不是有期限？忘記是為了向前看？那些傷春悲秋的留言記者就不節錄了，反而有不少網民的毒舌留言，或許能夠讓你對如何放下一個人有新看法 👇🏻👇🏻👇🏻

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兩個方法忘記他或她

微博網民「方海已被佔用」則從心理角度分析，指出越是努力忘記對方，只會越強化記憶，「因為你的每一次『遺忘』，都是在對記憶的強化，對過去的復習，結果就是把自己逼瘋......最好的辦法，也非常簡單：不去管它就行。」

他又建議另一個方法，就是「改變對這段記憶的解釋，將其合理化」，例如告訴自己「每個人都會帶給自己一些獨特的生命體驗，哪怕是分手，也讓你成長了」，又或者「雖然沒有跟這個人在一起，但擁有過美好的回憶，也就夠了」，他說：「人之所以會成熟，會進步，就是因為對生命的認知越來越全面，越來越寬容。」

再來一碗毒雞湯

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