上星期首播的ViuTV原創劇《IT狗》劇情啜核搞笑，成為開台以來收視第二好的自製劇，劇中道具亦引起討論區網民注意，紛紛要求電視台推出周邊，一齊看看網民最想收藏哪些產品！



《IT狗》劇照

劇情講述葉念信（凌文龍 飾）本身是銀行IT部職員，被炒魷魚後不惜賣樓創業，計劃開發電子婚宴人情App「PayPayDuck」。他在創業的路上跌跌撞撞，遇上蒙玲（陳漢娜 飾）、Tony（Lokman 飾）、Kenneth（岑珈其 飾）及Never（Frankie 飾）等人後，發展出搞笑又充滿血淚的「IT狗」故事。

1. Paypayduck T恤

由葉念信（凌文龍 飾）創辦的電子婚宴人情App「Paypayduck」，初代Logo是由Johnny仔（鄧子超飾）繪畫，鴨仔「披皮」可愛得來又帶點膠味，一眾IT狗更曾在劇中穿上該T恤，同款服飾絕對是必儲！

⬇️⬇️⬇️點撃圖片看網民最想推出的《IT狗》周邊⬇️⬇️⬇️

+ 3

2. 《大台理論》（簽名版）

星之子Tony（Lokman 飾）經常手執《大台理論》，書中內容又的確與「大台」雷同，例如大宇式盤問、鬥氣冤家變情侶、結局齊人BBQ等，令一班劇迷希望推出此書，更要求Tony簽名加持。

《IT狗》劇照

3. 星之子Poster / 智能水杯

其實Tony角色原型是「星之子」陳易希，身為發明家，Tony就研發了智能水杯，網民除了希望水杯有得賣，亦想收藏Tony海報。

👉龍蝦丸冇龍蝦｜網吐槽10個得啖笑食物名 部隊鍋係加工食物大雜燴

4. Never厭世T恤

Frankie飾演的Never自帶負能量氣場，他不時穿著寫有厭世語句的T恤，就連「Never stop dreaming」在他身上都會變成stop dreaming！

Frankie（左） / 《IT狗》劇照

5. Never厭世字畫

除了T恤，Never更曾送過「失敗乃成功之後母」的字畫給葉念信，又手執「如果生活將你擊倒，那就躺下吧」的毛筆字，完全是心靈毒雞湯！

👉《單身即地獄》6名超狂男爆肌登場 傳新加入男成員為宣美dancer

6. Johnny仔畫集

Johnny仔在劇中將畫作以NFT（非同質化代幣）售出，一夜致富後成為BornHub大股東，不少網民都希望劇組能推出他的畫集，然而劇中Never不慎丟棄Johnny仔的草稿，未知能否成功面世呢？

Johnny仔（鄧子超 飾） / 《IT狗》劇照

7. BornHub立牌

一眾主要角色經常在共享辦公室「BornHub」聚頭，檯面上的BornHub立牌設計跟足名字相似的色情網站，成為大家集氣的產品之一！

《IT狗》劇照

👉2022虎年運程｜12生肖事業愛情運勢 屬鼠行好運 3個生肖要小心

同場加映：新同事唔識excel加減乘除 網民好心教學反被窒至無言索性躺平

不論初入職場，還是老手，都不時要增值自己，遇上不懂的事情就要發問、主動學習，願意大方分享的同事十分難得，不過也要自己爭氣。最近有網民表示，自己的新同事連excel的加減乘除都不懂，他教了對方之後，竟被對方一句窒至無言...... 👉即睇新同事講咩