BTS師弟丨港泰混血兒入選7人新男團　6個韓國出道的香港偶像近況

防彈少年團（BTS）又多一隊師弟！所屬公司HYBE宣佈出新男團，今次和師兄一樣都是7人組，其中成員James更是香港出世的泰國混血兒。近年香港有不少人選擇到韓國追夢出道，一齊看看他們近況如何吧！



BTS / Festa圖片

HYBE（前稱Big Hit娛樂）是小公司起家，因BTS紅遍國際而聲名大噪，之後曾在2019年推出男團TOMORROW X TOGETHER，而7位即將出道的成員早前已在YouTube頻道「Trainee A」亮相。James是香港和泰國混血兒，中文名是趙雨凡，2005年出生的他今年韓國年齡18歲，能以4種語言溝通。

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【1】王嘉爾 Jackson

曾是劍擊運動員，之後改當練習生，2014年以GOT7出道，去年團體單飛不解散。王嘉爾的個人工作室TEAM WANG負責中國活動，韓國事務則簽約Rain所屬的Sublime。現時他主要活躍於中國，不時發行歌曲，亦擔任陸版《拜託了冰箱》主持。

【2】莊錠欣 Elkie

2016年加入女團CLC擔任領唱，曾發行個人單曲《I dream》，去年初與Cube娛樂終止合約並退出團體。Elkie現時主要於中國發展，曾因政治立場言論引起爭議，令不少香港粉絲「退粉」，IG一夜間暴跌3萬名粉絲。

【3】黃旭熙 Lucas

Lucas是港泰混血兒，2018年加入NCT，之後再成為NCT中國分隊WayV及跨團組合SuperM的成員。他去年被爆出軌多名女粉絲，最後道歉兼中斷活動，在NCT推出的2022年官方周邊中，Lucas無論團體或個人照都「被失蹤」，惹來退團疑雲。

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