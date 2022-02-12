日本減肥故事大家聽過不少，也有很多振奮人心的減肥原因。不過這次的主角動機非常簡單，「我要溝死女！」。最近日本節目《仰天ニュース》介紹飯村翔太郎，他自小就有一個無限的胃袋和肥滿的身型。直到高中時被足球隊教練的一句話激勵決心減肥，半年後激減48kg判若兩人。昔日的肥仔變成在情人節可以收到19個情人節朱古力的風雲人物。到底發生了甚麽事呢？



6年級的飯村翔太郎 （《仰天ニュース》截圖）

飯村翔太郎每天放學後都會到祖父母家等待雙親回家。作爲茶點，祖母會為翔太郎造巨大飯糰，再預備一杯咖喱給他將飯糰冲下肚。接下來用祖父母的下酒菜配飯吃第二餐。在父母接他回家後翔太郎再下一城，用他們的下酒菜來一個下酒菜丼2.0。就這樣日復日食食食，翔太郎小學6年級時就達到62kg。

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翔太郎中學情竇初開的時候，發現踢足球會受女生歡迎，於是別有用心地進了足球部。誰知他卻意外地有足球的天份，入部兩年後就成功獲得縣大會冠軍，更被知名運動學校招攬。父母得知消息後更落力支持翔太郎，除了豐富的飯菜，飯後還會喝高蛋白飲品。於是翔太郎的體重在半年内極速攀升20kg。

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翔太郎將運動量與食量挂鈎，更用美國人體型更大，合理化自己的暴飲暴食。達到102kg的翔太郎因此一直受到自己的「肥仔波」和「天然蒸汽」困擾。直到某一天，足球教練在訓練後看到翔太郎的身型後説出改變翔太郎命運的一句話...

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翔太郎半年後瘦了48kg，變成一位54kg的瘦清爽輪廓明顯好青年。雖然沒有成爲職業足球員，但是他瘦下來後立刻人氣大增，收到19個情人節朱古力。翔太郎一開始就是爲了受到女生歡迎而開始踢足球，所以他總算達成了自己的目標。

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