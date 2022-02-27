時代更替，無論是人定事都會隨之而改變，潮語亦不例外。在不同的年齡層，其實都存在著他們年輕時一堆獨有的潮語和笑點，以至於大家只要一開口說話，便可以從用字的蛛絲馬跡中，略猜出對方的年齡。以下15句令你想當年的潮語們，你又有沒有用過？



《絕代商嬌》劇照

由中學到大學，再由大學出社會，時間就如光速般飛快，當你再次在街上看到那些穿著校服的學生們，也令你不得不感歎自己早就青春不再的事實。他們口中所講的一句句潮語，就如同未知的外星文一樣，讓你回憶起「Yo！駛乜驚呀！」的時代。

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明明這些句子在朋友間依然存在，但無論係「講依啲！」、「Kai子」、定「掂過碌蔗」，偏偏最新一代似乎無人識得這些句子的笑點在哪。小編摘錄了15句想當年紅極一時的潮語，別猶豫了如果都用過的朋友，還是乖乖認老吧！

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其實潮語無分貴賤，只要表達到自己的意思，它便是一個好潮語。不過學海無堐，作為與時並進的香港人，不妨也學習一下新一代的溝通方式吧！

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自智能手機面世後，自拍已經成為一種潮流，不過即使男女老幼都喜歡自拍，拍照時的姿勢仍然會出賣你的年齡。日本晨間節目《羽鳥慎一モーニングショー 》進行了街訪調查，發現不同年齡的人都會擺不同的拍照姿勢，大學生常用反V手勢，但這種潮流在10多歲的中學生入面已經不流行了，他們反而喜歡不擺姿勢單純拍下自己的樣子，你又有沒有共鳴呢？

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