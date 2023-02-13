男女關係是人類一大學問，男士以爲自己有機會，表白後卻發現原來對方只當他是朋友的故事也是經常會聽到。究竟應該如何分辨自己表白會不會成功呢？日前有網民在討論區發文建議廣大男性想表白成功，必須先看看自己有沒有符合9個元素，才可以提高成功機率。當中建議男士不應秒回，也盡量要口頭表白…



學楊丞琳所説，曖昧讓人受盡委屈，找不到相愛的證據，即使感覺自己有機會也很難分辨表白會不會成功。最近一位網民就匿名在Dcard討論區上發文「由衷的建議各位廣大男性：想告白成功…」，指若男士們想表白成功務必要符合9個元素，「精準度提高，才有比較大的機率告白成功」；給正在追人的男士們一個心理建設。正在忐忑的男士們快點來看看吧！

👇👇👇即睇9個表白成功的必要元素👇👇👇

+ 5

9個表白成功的必要元素：

【1】你們出去過至少兩到三次（更多次更好）

【2】中間都持續有每天聊天（偶爾一兩天沒聊或是頻率再稍低一點也算）

【3】告白盡量口頭告白（挑在一起出去玩的約會結束時！記得！！！！是約會結束時，因為很重要所以講兩次）

【4】你不找女生，女生也曾主動找過你

【5】她曾跟你談過自己渴望的愛情模樣 （這能驗證她把你當男友還是閨蜜）

【6】要保持魅力就是不秒回但是...

情況一：女生先主動傳訊息給你後大概15分鐘內要回

情況二：如果是你先傳訊息給她，她回你大概相隔5~6分鐘，那你就也跟她一樣辦理。

拿捏分寸極為重要，但是還是要讓心上人或是互相有好感的對象知道你也很在乎他，特別是快要告白的前幾天

【7】有儀式感的告白，女生答應率蠻高的，所以不要在很瞎的時間點問對方（eg過山車上）

【8】你要知道，喜歡你的人，不論你用什麼方式告白，只要你們之間的火花夠，其實什麼方式都能把你們兩人緊緊牽在一起，成為心靈伴侶，但是還是建議當面告白比較妥當

【9】你們之間是沒有過多謊言或是假裝的，相處舒適自在，約會對象也不會提早走.

雖然有正在為追女生而苦惱的男士表示感激樓主，亦有網民認爲不需要瞻前顧後那麽多。大家怎麽看以上9個表白前必備元素呢？不妨留言分享一下。

👉情人節｜乾花陰氣重擺這5個位置會冇運行！別放睡房、這方位最佳

👉動物園獨居長臂猿女離奇懷孕 DNA鑑定BB親父竟是牠 網：活塞男?