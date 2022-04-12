【行山/遠足/運動/關節勞損/膝頭】冬天天氣寒冷，又因第五波疫情被困在家，近日天氣晴朗加上清明及復活節假期，自然多了人行山，網民更笑指山頭多人過旺角！平時少做運動就更易拉傷肌肉，這幾個受傷信號你要留意了。



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首爾大學醫院骨科矯正醫生兼教授盧斗鉉（노두현）表示，冬天活動量變少，一下子做劇烈運動很易拉傷肌肉，行山的話要特別留意膝蓋：「比起上山，更多人反而在落斜坡時叉錯腳受傷。」

太久沒行山容易弄傷膝蓋 / 資料圖片

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如果行山途中不幸跌倒，盧斗鉉有數個方法教大家判斷是否要緊急送醫，以及平時可做甚麼運動去加強肌肉，減低因力有不逮而發生意外的機會。

👇點撃圖片看如何保護膝蓋健康👇

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【1】行山時跌倒

膝蓋突然浮腫👉停止行山，由身邊人幫助離開山頭並盡快看醫生

膝蓋前面和內側疼痛👉可嘗試倒後行，減輕雙膝承受衝力（但看不到前方要小心）

【2】受傷VS肌肉痛

以下情況要向醫生求助：

1.聽到膝蓋撕裂聲

2.膝蓋腫脹

3.能準確指出膝蓋疼痛的情況

4.難以用受傷的腿繼續行走

【3】受傷VS肌肉痛

若平時太少戶外活動，回家後很容易肌肉痛，不過痛楚通常兩三天會消失，痛感很少讓人難以承受，即使熱敷也不會快點好轉。

【4】如何減少膝蓋受傷機會

保持運動習慣：體重維持在適當水平，以免膝蓋承受過重

行路姿勢：膝蓋伸直走路容易傷害關節，只要姿勢正確就不會對雙膝造成負擔，關節會變得更柔軟，有助保護軟骨健康

【5】日常簡易運動

每天做30至60分鐘有氧運動，肌肉運動一週兩次以上。盧斗鉉醫生推介做深蹲，背脊貼牆效果更好，多練習可減輕行山時膝蓋負擔，又能鍛鍊下身肌肉。

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