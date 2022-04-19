【人情/2022人情公價/人情公價/結婚/婚宴/婚禮】4月21日起政府放寬社交距離限制，可舉行最多20人的婚禮、婚宴和餐飲宴會，相信陸續會有準新人送「紅色炸彈」，立即看看2022年人情公價的指標吧！



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現時政府直至4月20日仍實行婚禮限聚令，不准舉行婚宴和餐飲宴會，註冊人數亦不能多於《婚姻條例》(第181章)下的必要人員數目（即5人）。4月21日起第一階段社交距離放寬，婚禮最多20人，詳情如下：

酒店婚禮：不得超過20人，如在酒店套房舉行傳統儀式，必須在上午8時至下午5時之間進行。除了儀式一部分的飲食期間，房內所有人須一直戴口罩。

酒店、酒樓或婚宴專門店的餐飲宴會：晚市堂食至10時，每檯最多4人，總人數要少於20人。不可唱卡拉OK及打麻將，亦要遵守疫苗通行證及安心出行規定。

婚姻登記處註冊、教堂行禮：維持5人，即是《婚姻條例》下的必要人員數目。不能提供食物或飲品，宗教禮儀部分除外。

很多新人都寧願等待疫情較穩定才舉行婚禮 / 《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》

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結婚擺酒難度大大提升，不過婚禮負責人Jessica就表示2022年人情公價只會有升無跌：「疫情兩年嚟都冇跌過，而且政府隨時收緊婚禮人數，嚟到嘅反而係真朋友，通常都封得多過人情公價。以前新人個個都請，而家都比較少請冇咁熟嘅人，例如同事，怕有咩事群組爆發就唔好。」

她續道，現時一般酒店晚宴人情起碼$1,500起跳，五星級酒店則索價$2,000，在酒樓擺酒都要位位$800；即使婚宴不設飲食或只提供外賣餐盒，相信價錢亦不會有太大分別。

2022年人情公價只會有升無跌 / 《認識的妻子》

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疫情下不同形式婚宴亦興起，Jessica坦言多了新人考慮午宴或Cocktail Party：「而家夜晚出街食飯搞到好恐怖咁，同埋都多咗人調返轉一般流程，可能中午招呼賓客，夜晚先玩新郎。」中午去飲的話人情門檻亦相對較低，「$600至$1,000都可以接受，但就算去酒樓或者婚宴專門店（啲場地），最基本都要$500，呢個已經係不成文規定。」

有新人由2020年3月至今仍未擺到酒 / 《今生是第一次》

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Jessica又見證一對新人由2020年3月至今仍未擺到酒，她透露：「當時政府話婚禮人數收緊到20人以內，所以佢哋改咗幾次期，但次次都撞正每一波疫情最嚴重嗰陣。每一次延期場地都可以加收8至10%錢，其實額外支出都唔少。」

搞掂晒結婚前期工夫可隨時攝期 / 《認識的妻子》

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如果想避免無限delay要多付延期費點算好？Jessica建議兩個方案：「一係疫情平穩後再睇定啲，起碼等多半年至9個月先好落訂；或者先搞晒結婚前期工夫，包括嫁妝、過大禮等等，疫情一放寬即刻攝期擺酒，通常最快一、兩個月內有場地。」

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