海外升學2022 | 一文睇清10大熱門地點學費/使費　最平不是台灣？

經歷多年的寒窗苦讀，終於捱過了DSE的各位同學仔，可能都會考慮去海外升學。不過每個地區的生活指數和大學學費跟香港有異，在考慮去哪個地區升學之前，應該要做好基本預算。《開罐OPENER》為大家整理了包括英國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、法國、德國、日本、台灣和韓國的學費和生活費，讓大家為升學做準備！



說到最熱門的海外升學地點，相信不少人立刻想起英國。雖然如此，但往英國留學的費用並不便宜，若選擇倫敦區大學，平均一年需要花費近50萬港元，沒有一點經濟能力的家庭都難以負擔。不過，往英國升學的好處是，英國大學一般只需修讀3年，同學畢業後可比同齡人更早投身社會賺取就業經驗。

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如果要數到既經濟又實惠，兼可以賺取留學經驗的地點，實屬亞洲區的台灣莫屬。若你選擇於公立大學修讀本科生課程，一年學費、生活費、加住宿費，全包宴也只是近3萬港元左右！不過在德國讀大學有機會學費可以全免！

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【1】台灣

台灣地區學費和生活費也很低廉，而且科目選擇性多，是不少同學的升學之選。持有DSE成績的香港學生，可免除大部分入學試，直接申請台灣不同院校。

修讀學年：4年制

學費：4.8k - 8.6k（公立）9.7k - 15.4k（私立）

生活費11.4k - 22.7k

住宿開支（學校宿舍）2.4k - 5.8k

每年預算平均總費用：27.4k （公立）、36k （私立）

【2】日本

不少香港人形容日本為「鄉下」，其實日本除了正統先修日文後讀書的流程外，一些頂尖的學府，如：東京大學、京都大學等現在也開設了全英語授課課程，以吸引國際的學生就讀，可先入學，之後才學日文。

修讀學年：4年制

學費：50k（ 國立） 57k （公立）73k-122k （私立）

生活費63k - 80k

住宿開支（學校宿舍）30k - 52k

每年預算總費用

國立：163k

公立平均：170k

私立平均：210k

【3】韓國

近年因為韓流的崛起，電視電影相關的學科亦有較蓬勃的發展，因此越來越多人選擇到韓國留學。除了和日本一樣要先修韓文，後讀書外，比起DSE的成績，韓國大學更看重同學們高中三年的在校成績！

修讀學年：4年制

學費：31k - 62.5k (公立) 、47k - 94k( 私立)

生活費：24k - 30k

住宿開支（學校宿舍）：30k

每年預算總費用：

公立平均：104k

私立平均：127.5k

【4】英國

若說英國是香港人最熱門的留學地點，相信沒什麼人有異議吧！英國除了有優良的教育制度外，更擁有歷史悠久的高級學府。成績許可的同學，IELTS只需考獲6.0或以上程度，即可以選擇直接升讀year1；若對自己的英語能力有所擔心，則可先修讀大學基礎班，再讀year1。

修讀學年：3年制

學費106k - 384k

生活費倫敦：146k

非倫敦區：117k

住宿開支（學校宿舍）：105k

每年預算總費用：

倫敦平均：496k

非倫敦區平均：467K

【5】澳洲

除了英國，澳洲都是另一個港人熱門的留學地點，教育系統和修讀學年和英國相約。如果將來有移民的打算，更可先為未來打定基礎。有DSE學歷的同學，IELTS需考獲6.0 / 6.5以上程度，即可以直接報讀year1；或先讀基礎班再升讀；本地大學生更可報讀銜接課程，到澳洲完成相關的學士學位。

修讀學年：3年制

學費：108k - 243k

生活費：130k

住宿開支（學校宿舍）：45k - 76k

每年預算總費用：283k - 449k，平均366k

【6】加拿大

加拿大是熱門的移民國家，社區內也有不少華人，對於容易有思鄉病的朋友，特別適合。而且，當地的教育及生活水平都很高，絕對適合讓你一嘗香港沒有的校園生活。記緊除了DSE成績外，IELTS也要考獲6.0 / 6.5以上！

修讀學年：4年制

學費：151k - 362k

生活費：60k - 90k

住宿開支（學校宿舍）：52k

每年預算總費用：263k - 504k，平均384k

【7】美國

美國是世界不少頂尖學府的所在地，尤其當中不少都有港人熟悉的經濟、工商管理等可修讀，不過美國的學費相對較高。要注意DSE成績並不是美國大學的收生標準，反之校內成績、課外活動、專長、英語能力、及SAT和ACT的成績才是考慮標準。

修讀學年：4年制

學費：78.5k - 157k （公立）、私立196k - 353k（私金）

生活費：43k - 188k

住宿開支（學校宿舍）：130k

每年預算總費用

公立平均：364k

私立平均：520k

【8】紐西蘭

對比其他英語地區，紐西蘭的學費相對較低，而且暑假或長假期都可申請短期全職工作，賺賺學費。雖然各大學有不同的收生標準，但入學人士均需有TOEFL79-81分或IELTS 6.0或以上程度的英語能力。

修讀學年：3年

學費：95k - 196k

生活費：85k - 136k

住宿開支（學校宿舍）：60k - 95k

每年預算總費用240k - 427k，平均334k

【9】法國

法國除了工程和藝術十分出名外，奢侈品管理等學科亦是世界知名。想往法國留學的同學，法文等級須達DE L F B2程度，英文則需考獲IELTS 6.0或以上。

修讀學年：3年制

學費公立：23k

私立：25k-82k

生活費59k - 93k

住宿開支（學校宿舍）10.8k - 15k

每年預算總費用

公立平均：112k

私立平均：143k

【10】德國

德國留學最大特點當然是免學費！全因政府會向大部分高等學府提供資助。另外，作為世界工業大國，德國在機械製造、計算科學等都是出色。DSE成績可為入學標準之一，不過需通過德語程度考試證書，如TestDAF等，英語能力亦要有IELTS證書證明。

修讀學年：4年

學費：公立全免（另需支付學期費用約：$820-2860及；註冊費約$10k；共$10.8k - 12.8k）、私立：16.4k - 164k不等

生活費：84k - 95k

住宿開支（學校宿舍）：40k - 48k

每年預算總費用：

公立平均：146k

私立平均：448k

其實無論你揀哪一條升學的路，最重要的都是揀取最適合自己，或自己最感興趣的範圍。去外國不代表比去亞洲區留學更高級，留在香港不去外國也不代表浪費人生，只要能夠發揮自己所長，吸收到想要的知識，那就是一個好的學習經驗！

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