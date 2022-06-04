大家有試過將襪子穿到破洞嗎？大拇趾趾甲經常會弄穿襪子，脫鞋被時被看到就會十分尷尬。日本最近流行一種為避免這種情況而設的拇趾襪，只要先穿上這隻拇趾襪，再穿上平常的襪子就不怕會穿洞了！



日本大熱的拇指襪（YouTube：@日テレNEWS 截圖）

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最近《日テレNEWS》介紹到日本的社交平台上流行着一種大拇趾專用的襪子，引起話題。電視台進行街訪時，有年輕人表示自己曾經試過去朋友家玩時發現自己的襪子竟然穿了一個洞，結果非常尷尬。如果她當時用了大拇趾專用的襪子就不會遇到那種情況了……

（YouTube：@日テレNEWS 截圖）

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這種特別的襪子專門為大拇趾設計。原理是穿上這隻拇趾襪之後，拇趾指甲就不會跟襪子有直接接觸；在穿上襪子前，先套上拇趾襪減少摩擦，襪子就不會穿洞。除了穿普通棉質襪子時可以使用，有不少網民都會在穿絲襪時用來保護脆弱的材質。大拇趾襪一套兩隻，價值550円（大約港幣34元）。產品在日本大賣，店舖的生產速度已經趕不上需求，不知道何時才能返貨。

雖然拇趾襪賣到缺貨，有部份網民亦表示不能理解拇趾襪的存在意義。「多此一舉，對襪穿窿買過對新嘅咪得！」而且拇趾襪徒增洗衣量，體積那麽小更是容易弄丟。不過亦有網民表示不應該只出大拇趾專用的襪，因爲自己的腳趾中食趾比較長，比拇趾更容易弄穿襪子。

拇指襪可以有助減少摩擦令襪子沒那麽容易穿孔，是OL恩物（Twitter：@roomiejp）

其實小編覺得想要襪子平均受力不會穿窿，可以選擇穿五趾襪或者多剪趾甲？不過絲襪比較容易穿，OL有了這對拇趾襪也的確可以省下買新絲襪的錢。大家又認爲拇趾襪有沒有存在的需要呢？不妨留言分享一下吧！

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