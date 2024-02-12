六合彩｜新春金多寶頭獎達1.18億　盤點歷代攪珠機最初得14個號碼

每到新年六合彩都會有金多寶，今年龍年的新春金多寶是在農曆正月初五，即2月14日情人節，頭獎若一注獨中，派彩高達1.18億元，相當吸引。

相信不少香港人都會睇過六合彩攪珠，其實由1976年有六合彩開始，來到2022年攪珠機已來到第四代，你又是看哪部攪珠機成長呢？



其實現在使用中的攪珠機由2010年才起使用，已經是第4代。今日就讓小編為大家介紹一下香港歷代4款六合彩攪珠機，順便暴露一下你們的年齡吧！

👇👇👇即睇香港歷代六合彩攪珠機👇👇👇

+ 1

香港第一代六合彩攪珠機（1975-1989年）形狀似水晶球，前面有7個透明杯用以接住由水晶球前端掉出來的彩球。現在六合彩總共有49個號碼，但其實當年六合彩的鄒型叫「多重彩」，玩法較複雜，是從 14個號碼順序猜中全部6 個號碼，至1976 年才轉為「六合彩」，玩法進一步簡化，由36個號碼中揀６個，至1983年增至40個，到了1988年再增加至42個數字。由於第一代攪珠機由1975年至1989年在役，所以經歷了由「多重彩」至「六合彩」的演變。

👉👉👉面相｜女生注意！5大嫁入豪門的面相特徵 鼻大+一特徵必嫁有錢人

當年大熱的迷你版攪珠機（YouTube：@Lee Siegfried 截圖）

當年這部攪珠機風靡全港市民，有玩具商更製作迷你版攪珠機，結果大受小朋友歡迎；有網民分享小時候父母去澳門遊玩時，大人就入真賭場見識，留下一部迷你攪珠機玩具給幾兄弟姐妹，讓他們在酒店自娛......

漏斗形的第二代攪珠機（馬會圖片）

👉豬肉VS豚肉、多士VS吐司 網民提名「改名即升價10倍食物」TOP 10

第二代攪珠機在1990年起用，同時也將號碼增加至45個。漏斗形的攪珠機主要使用氣流將號碼球吸出，最特別的是這一代的號碼球全部黑白色，沒有其餘3代顔色鮮艷。但這部攪珠機只沿用至1994年，是4代攪珠機當中使用期最短的一部，所以可能大家對它的印象不大。

第三代攪珠機形似倉鼠跑步輪（馬會圖片）

1994年至2010年間使用的第三代攪珠機上半部份由5條裝著號碼球的透明粗大飲管組成，下半的攪珠本體則是一個巨型倉鼠跑步輪。期間六合彩數字總數也在1996年由45個增至47個，再在2002年增至49個。這部電動攪珠機價值50萬，而且它還先後在無線和亞視兩個電視台亮相，歷史意義重大！

第三代攪珠機（馬會圖片）

到了2010年，香港由美國引進最新的第四代「自動攪珠機」。水晶球型攪珠機内的轉盤停頓後，由中間的透明柱子頂起一粒號碼球，再掉進外圍的圓環選出6個數字和一個特別號碼。

大家記憶中自己看到的第一部六合彩攪珠機又是那一部呢？如果六合彩要推出第5代攪珠機你又覺得會是甚麽設計呢？不妨留言分享一下吧!