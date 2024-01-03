六合彩新年金多寶8000萬最後衝刺 最新統計中頭獎最多10大投注站

【六合彩/新年金多寶/8000萬】今晚(3日)攪珠的六合彩，金多寶頭獎獎金高達8000萬，再次引起網民注目。



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六合彩2024最幸運投注站Top 10(截至2023年10月4日)

Top 10

大埔廣褔道

廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

中頭獎次數: 30

Top 9

上水石湖墟

上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

中頭獎次數:33

Top 8

大埔廣場

安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖

中頭獎次數: 34

Top 7

九龍灣德福

九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖

中頭獎次數: 35

九龍灣德福

Top 6

觀塘廣場

觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20

中頭獎次數: 37

Top 5

上環干諾道西

上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

中頭獎次數: 38

上環干諾道西投注站(google圖片)

Top 4

尖沙咀漢口道

尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

中頭獎次數: 39

Top 3

荃灣青山道

青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖

中頭獎次數: 40

Top 2

屯門市廣場

屯門市廣場第三期地段277號地下

中頭獎次數: 44

Top 1

中環士丹利街

中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

中頭獎次數: 47