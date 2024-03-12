六合彩3.12攪珠頭獎8200萬！馬會官方認證10大幸運投注站
撰文：奶茶妹
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六合彩在哪裡購買最旺中頭獎？馬會早前便公開「幸運投注站」的資料，部份投注站竟然曾誕生47位頭獎得獎者，這些幸運投注站遍佈香港、九龍、新界，馬上去看看附近有沒有吧！
六合彩2024最幸運投注站Top 10(截至2023年12月9日)
Top 10
大埔廣褔道
廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中頭獎次數: 30
Top 9
上水石湖墟
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中頭獎次數:33
Top 8
大埔廣場
安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
中頭獎次數: 34
Top 7
九龍灣德福
九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
中頭獎次數: 35
Top 6
觀塘廣場
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20
中頭獎次數: 37
Top 5
上環干諾道西
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
中頭獎次數: 38
Top 4
尖沙咀漢口道
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中頭獎次數: 39
Top 3
荃灣青山道
青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
中頭獎次數: 40
Top 2
屯門市廣場
屯門市廣場第三期地段277號地下
中頭獎次數: 44
Top 1
中環士丹利街
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中頭獎次數: 47