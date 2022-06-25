【香港回歸／七一回歸／回歸25週年／免費優惠／回歸優惠】今年是香港回歸祖國25週年，為慶祝此次回歸，不少政府的康樂及文化設施都在71當天設免費入場。除此之外，九巴和電車等公共交通工具亦推出多項優惠，讓市民在71長假裹一享低消費遊香港的快樂！



說到最吸引的優惠之一一定非海洋公園莫屬，只要你和香港一樣大，同樣在1997年7月出生的青年，即可享門票買一送一優惠，在這個炎炎夏日中絕對是集娛樂和消暑於一身！如果不想比咁多錢入場，在7月1日當天康樂及文化事務署轄下的所有游泳池和康樂設施，均免費開放，無論是大人定小朋友都可同樂。

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71回歸乘車優惠

【1】九巴慶回歸四重優惠

優惠一：九巴月票買3送1

於2022年7月份生效的九巴月票，並成功登記之乘客可享九巴月票買3送1優惠。club1933會員只須以其登記的八達通卡或八達通產品，在七月份內購買並生效九巴月票，之後不間斷購買多3次月票，即可享有優惠。＄780八達通增值額將於第4張月票生效後的10至30個工作天內，經八達通手機應用程式或於八達通服務站，回贈到有關八達通卡。

優惠二：憑九巴月票免費搭龍運

九巴月票持有人於2022年7月1日至9月30日優惠期間，可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭龍運全數共五十三條路線。乘客以載有九巴月票的八達通或八達通產品，乘搭由龍運營運的巴士路線，之後透過八達通手機應用程式或於八達通服務站，領取全數龍運車資回贈。

註：有關車程不會計算在九巴月票每日十程車程內。

優惠三：過海後路段 樂悠卡、長者八達通免費

六十歲或以上持樂悠卡、六十五歲或以上持長者或個人八達通的乘客，於2022年7月1日至9月30日優惠期間，同樣可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭所有九巴營運的過海路線（不適用於路線P960及P968）於過海後路段。

以路線968為例，前往銅鑼灣（天后）方向班次，過海後路段即為「西消防街巴士站」至「銅鑼灣天后總站」；往元朗（西）方向，過海後路段則為「西區海底隧道巴士站」至「元朗（西）總站」。

優惠四：二五折購物優惠

九巴網上商店SHOP1933優惠期內指定貨品提供各種優惠，最高達二五折優惠。

優惠詳情，九巴將稍後公布。

【2】全日任遊電車河

中國太平保險集團於7月1日（星期五）舉辦「慶祝回歸廿五載 和諧香港開新篇」為主題的免費電車乘車日活動。當日上午將會在石塘咀城西道電車站舉行隆重的啟動儀式，隨後更有6小時的電車巡遊慶祝活動。

【3】免費搭乘4條指定小巴路線

香港灣仔區各界協會舉辦「香港特別行政區成立25周年慶典」，於7月1日可以免費乘搭4條指定小巴路線，包括專線小巴14M、21A、21M，以及30號。

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71回歸大小同樂優惠

【1】海洋公園門票買一送一、酒店staycation優惠

在1997年7月出生的25歲青年，可於生日月份專享海洋公園及水上樂園買一送一門票優惠，即＄360便可購入兩張門票，連一張＄30購物電子現金卷；而水上樂園則可享＄560兩張門票優惠，各門票有效期均由7月1日至8月31日。

除此之外，海洋公園亦會在今年7月和8月與香港JW萬豪酒店等合作，推出staycation（宅度假）套票，市民在入園遊玩後，可再到酒店「歎返晚」，售價由＄2,880一晚起，有效期同樣由7月1日開始，至8月31日結束。

另外，該主題樂園亦會與大型慈善機構及非政府機構合作，邀請逾5,000名基層家庭成員，在下半年到訪兩個樂園，活動將於12月31日結束，受邀請的市民可延至年底才到訪樂園遊玩。

【2】康文署轄下所有康樂設施免費入場

康樂及文化事務署於7月1日舉辦「回歸25周年——免費玩盡康樂設施」，市民當日可以免費使用以下康文署轄下的收費康樂設施：

室內設施：

羽毛球場、乒乓球枱、籃球場、網球場、投球場、排球場、壁球場、美式桌球枱、英式桌球枱、草地滾球場、運動攀登牆、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道。

戶外設施：

網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）

公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）

水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）

市民可於6月25日(星期六)上午7時起，透過「康體通」訂場櫃枱及網上預訂系統預訂，每人只限預訂一節，先到先得。

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【3】香港大空館及科學館之常設展館免費入場

香港科學館及香港太空館常設展廳（天象廳節目除外）於7月1日免費開放。另外，科學館將於7月8日起展出由香港賽馬會呈獻的「八大‧尋龍記」，屆時將會有多組完整度超過9成的一比一恐龍化石展出。展覽為免費入場，家長可以帶同自己的子女到場參觀，愈學習於娛樂。

【4】康樂及文化事務署轄下13個博物館免費入場

此外，康文署轄下的13個博物館亦於7月1日當天供市民免費入場，包括：

香港藝術館；

香港文化博物館；

香港歷史博物館；

孫中山紀念館；

茶具文物館；

香港鐵路博物館；

葛量洪號滅火輪展覽館；

羅屋民俗館；

李鄭屋漢墓博物館；

香港電影資料館；

三棟屋博物館；

油街實現；

香港視覺藝術中心。

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