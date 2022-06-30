踏入夏天又迎來風季，熱帶低氣壓暹芭逼近本港，今日（30日）上午11時集結在香港以南約730公里，預料向西北偏北移動。天文台昨晚已發出一號戒備信號，7.1回歸當日最強風力可達7級強風。



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對於香港人來說，過去的天鴿、山竹亦曾為香港帶來不少麻煩，相信大家都記憶猶新。除了香港之外，天鴿和山竹對其他國家都造成不少損失，因此被世界氣象組織颱風委員會除名。組織亦有一套為颱風起名的機制，今次的暹芭其實是扶桑花（朱槿），雖然由泰國提議此名，卻不是泰國的代表花！

暹芭

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颱風名字由世界氣象組織颱風委員會，包括中國、日本、香港，等14個委員，由每個國家或地區，各提供10個名字，合共140個循環使用，不同國家都有自己的起名小巧思和偏好。

👇👇👇按圖看9個颱風改名秘聞👇👇👇

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想不到日本天文台竟然如此浪漫，會用星座來為颱風命名，而香港竟然對疊宇人名情有獨鍾，不止颱風，連熊貓名都疊字...

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