颱風蘇拉｜颱風命名9個秘聞　山竹原本叫榴槤、蘇拉是一種動物？

踏入夏天又迎來風季，其實以往不少颱風名都重覆再用，而蘇拉這個風名由越南提供，意思為中南大羚，是當地一種稀有保育類動物。此外，過往不少颱風名都重用，像泰利這風名已分別在2005，2012，2017使用過，馬鞍也在2004、2011、2016、2022都曾用過的風名。



對於香港人來說，過去的天鴿、山竹亦曾為香港帶來不少麻煩，相信大家都記憶猶新。除了香港之外，天鴿和山竹對其他國家都造成不少損失，因此被世界氣象組織颱風委員會除名，組織亦有一套為颱風起名的機制。

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暹芭

颱風名字由世界氣象組織颱風委員會，包括中國、日本、香港，等14個委員，由每個國家或地區，各提供10個名字，合共140個循環使用，不同國家都有自己的起名小巧思和偏好。

👇👇👇按圖看9個颱風改名秘聞👇👇👇

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