新巴城巴合併丨網民難忘當年中巴黐線事跡　巴士脫班400人困山頂

近日行政會議通過新巴城巴合併，消息一出網民都表示想起了上一手公司中華汽車（中巴），更害怕服務水平會倒退到當年的惡劣程度。90後或00後未經歷過中巴年代？有網民在FB分享了中巴的10件瘋狂事跡， 一起回帶吧！



行會通過新巴城巴合併 / 資料圖片

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雖然新巴母公司新創建集團早在2003年收購城巴，可說是「合併」了多年，但之前仍是以不同名字營運。隨著新巴和城巴變成同一名稱，有網民指港島區再次變成一間巴士公司獨大的情況（除了九巴聯營路線），即是好像90年代因太多痴線事跡而失去經營權的中巴一樣。

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專欄作家林兆榮在其FB專頁「 林兆榮SwingLam - 步行創作」發文【兩巴合併，回憶黐撚線巴士公司】，大數當年中巴１０大經典事跡，不少年輕網民閱文都大嘆「好黐線」！

【1】400人山頂冇車搭

1995年中秋節，山頂往中環碼頭的15號巴士突然多次脫班，兩班車如同人間蒸發，結果400名市民無車落山，要由警方派卡車載人，亦是中巴在1998年失去專營權的主因之一。

【2】特快路線DIY

有傳司機經常自創路線，飛站及隨意上高速是家常便飯，如106（黃大仙來往小西灣）行上東區走廊，101（堅尼地城來往觀塘）走到告士打道。

【3】請官員食過期西餅

勞資談判時用清水招呼員工代表，即使政府介入調停亦當冇到，有指老闆顏成坤家族更試過拋下眾人去食飯。有指顏氏家族大女顏潔齡經常請食過期西餅，不過政府官員都有對策，自備威化餅及蒸餾水去開會。

【4】股東炸魚放題

據了解在股東大會上，因不想請股東食點心，竟想出炸魚柳宴客一招，安排員工在旁邊提供炸魚放題。

【5】巴士總站當私家停車場

顏氏家族在90年代其實家底豐厚，單計中巴資產已有10多億，過去有報導指顏家為省下停車場費，經常將私人座駕泊在巴士總站，甚至堵塞及阻礙巴士離開。

《廉政先鋒》將「巴士銀」拍成劇集

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【6】80年代「巴士銀」案

1980年代「巴士銀」賄賂案轟動一時，12名職員被捕。當時司機為了駕駛操作更易的新車，或客量較多的路線以有技巧地偷取車資，於是賄賂派更職員，價錢約是一個月人工。

案件涉及編更部、司機、技工房、銀仔房等等，不肯出錢收買人的話便要負責垃圾路線，ICAC更將此案拍成《廉政先鋒》「巴士銀」系列。

【7】「燒腳毛」巴士

中巴其中兩款熱狗巴，祖比倫及勝利二型巴士的駕駛位有「燒腳毛」之稱，因為引擎就在司機左腳旁邊，江湖傳聞指長期駕駛後，左腳會被焫著並燒至脫毛。

【8】老爺巴橫跨兩個年代

現時的專營巴士車齡超過17年車齡便要退役，但中巴的「佳牌阿拉伯五型巴士」卻揸足33年，由60年代初開到1996年，相當誇張，見證譚炳文出道到盧巧音出道的年代。

【9】車長人工超越同行

1998年中巴失去專營權時，旗下有車長聲稱人工達港幣兩萬元，絕對是絕世筍工。

【10】謠傳Last Day玩嘢

與新巴交接期間，中巴態度不太合作，遲遲未落實細節，又有傳會在最後一日玩嘢，巴士回廠不入油，令新巴首日營運情況混亂。不過最後中巴都順順利利與下一間公司交接。

電影《某日某月》亦曾借來中巴拍攝

網民對中巴都充滿回憶，前體育記者，現為KOL的伍家謙也在帖文留言表示：「中巴嗰種黐線真係好難超越，細個成日坐18號，有次突然封路架車被迫行上花園道，個司機阿叔唔識路，結果停咗架車喺一邊然後喊，再攞咗口煙出嚟煲，我哋成車人喺度睇佢表演。」無論是親身經歷或是電視電影，你又對中巴有甚麼印象呢？

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香港交通十分方便，無論住幾偏僻都好，落到樓總有一兩個公共交通工具比你選擇。相信不少市民出行的第一首選都是搭地鐵，不過講到歷史最悠久的交通工具，又點少得巴士。然而，共106條巴士線裏，並不是條條巴士走線都對乘客那麼友好，當中總有些奇怪又令人感到智障的路線設計！

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