DSE放榜｜18個放榜經歷回望得啖笑　以為炒硬變狀元、醉住拎Cert

【DSE／DSE2022／DSE放榜／文憑試／文憑試2022】2022年DSE中學文憑試今日（20日）放榜，不論結果如何，放榜日定必是眾考生人生中難忘的一天。有網民回憶過往放榜日的趣事，當中「有辣有唔辣」，應屆考生不妨從中找點安慰。



眾網民的放榜日分享中，不乏驚喜與勵志兼備的故事，有人以為考得低分卻變狀元、亦有人感慨萬分，就算考得好成績，依然忍不住落淚。不過不論甚麼經歷，不少網民均表示「而家回望返真係得啖笑」，又寄望應屆考生DSE只是人生中其中一關，就算考得不如理想依然有機會升讀大學，總之總有條路畀你行。

大家當年的放榜日又是怎樣的景象？（《教束》劇照）

分享當中不乏2020年考生，因為疫情下只能留在家中等待Email通知考試成績，苦等半小時還沒收到，結果卻原來是因為成績寄往電郵垃圾箱……

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👇👇👇點圖睇網民們回顧放榜日嘅各種經歷👇👇👇

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DSE放榜，相信一眾應屆生心情難免緊張，但需知道結果已塵埃落定，不論成績高低，比起著緊結果，不妨更積極找出適合自己的方向！娛樂圈中不少藝人其實亦跟大家一樣，經歷過公開試的洗禮，當你看過他們的分數後，便會發現不論成績高低，一樣可以有出頭天！👉👉👉即睇90後男女神喺公開試拎到幾多分！