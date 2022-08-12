韓韶禧IG驚悚畫作嚇壞粉絲　受傷後疑情緒崩潰　網民:驚佢做傻事

韓國女星韓韶禧最近正與朴敘俊趕拍韓劇《京城生物》，卻傳出她眼睛受傷停工的消息，停工期間她疑似情緒崩潰，一口氣上載多幅親自繪畫的畫作，風格相當強烈，反差令一眾網民都十分擔憂。



韓韶禧現身Fans群組，上傳自拍照安慰大家，身體似乎並無大礙，公司亦指她傷勢不算嚴重，未去到要做手術，有指下星期就可以復工。不過她休息期間在IG上載多幅畫作，卻令粉絲及一眾網民擔憂其精神狀況。

韓韶禧上傳自拍報平安 / 網上圖片

韓韶禧一口氣上傳了5個畫作帖文，合共有10多幅畫，但當中描繪的事物似乎並非普通日常生活的靈感，例如有互相交疊，穿透另一人身軀的身體、被血紅色狗帶拴住的人形狗隻、流鼻血、裝有血的玻璃杯、恐怖人臉畫像等，令人不寒而慄。

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有粉絲指出韓韶禧平時愛畫畫，亦會在社交網分享她的作品，不過未試過公然上載風格和題材如此強烈的作品。加上韓國娛樂圈不少藝人都因受情緒困擾而自殺，韓韶禧早前拍攝《以吾之名》時亦有傳導演逼她加全裸床戲，網民都擔心她一時想不開會做傻事。

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網民都表示很擔心韓韶禧的心理狀況：「佢應該有諗過呢啲圖會引起迴響，之後向公眾解釋其實好麻煩，但已經唔理喇，要發洩晒所有情緒」、「鍾意畫畫嘅人表示：你無咁嘅心情唔會畫到咁嘅畫」、「韓國演藝圈有冇人可以幫下佢」。

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24小時情緒支援熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會（中文及多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

協青社：9088 1023

利民會「即時通」：3512 2626

東華三院芷若園：18281

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