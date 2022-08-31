日本旅行團無導遊可入境　10個東京大阪地標不復存在　網民：變晒

疫情至今港人很久已未去過最愛的東京和大阪，幸好日本持續放寬入境限制，由每日2萬人提高至5萬人，並允許所有國家的非旅行團遊客入境。雖然只是兩年多時間，但不少熟悉的地方及景點已來不及與大家告別，默默退場。



Jezael Melgoza @Unsplash

日本首相岸田文雄今日（8月31日）在記者會上表示，9月7日開始每日入境日本人數由2萬人提高至5萬人，雖不及2019年疫情前3,000萬旅客的紀錄，但預告會進一步放寬入境限制。

今次放寬重點之一是接受「無導遊旅行團」入境觀光，之前規定必須有一名日本隨團人員，不過「無導遊旅行團」與自由行仍有不少差別，不能混為一談。消息一出網民都十分興奮，認為是恢復自由行在望，「好掛住日本」、「機票應該好難搶」。

大家最少都有兩年多時間沒去過日本旅行，對於當地的事物熟悉又陌生，其實有不少景點及地標都因疫情等不同原因而在這幾年間結業，即使舊地重遊都找不到當時的痕跡了…

👇點撃圖片看10個消失的地標👇

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【1】Bic Camera池袋東口店

因疫情對零售業造成嚴重打擊，BicCamera宣布關閉池袋地標之一東口分店，期望透過重整門市改善業績，並於2021年1月正式結業。

【2】大江戶溫泉物語

位於台場的大江戶溫泉物語於2003年開幕，市區有齊浸溫泉、祭典遊戲攤位、屋台餐廳等，深受遊客歡迎。可惜政府土地契約在2021年12月屆滿，而且無法延長，最後在同年9月關門。

【3】H&M原宿店

2008年開業，是原宿知名購物熱點之一，不過因為租約期滿，決定在2022年8月結束營業。

【4】SEGA秋葉原2號館

動漫迷不得不去秋葉原，亦一定要造訪當地的SEGA 2號館。整棟遊戲機中心有動漫主題餐廳，又有夾公仔、貼紙相、街機等，然而在2020年8月結業，業務改由GENDA接手。

【5】SEGA池袋GiGO

SEGA另一聖地同樣在2021年9月閉門，聲明表示大樓租約期滿而且要裝修，決定閉館。池袋GiGO店在1993年開業，有大量夾公仔機，是不少人曾「燒錢」的地方。

不少景點及地標在這幾年間結業

【6】山田電機LABI新宿東口館

新海誠動畫《你的名字》場景之一，外牆巨型螢幕更會播放廣告，不過山田電機在2020年決定結束營業，將客源集中到新宿西口館，避免互相爭生意。

【7】TOKYU HANDS池袋

TOKYU HANDS集合生活小物、化妝品及可愛的文具雜貨，是不少女生愛逛的地方。37年歷史的池袋店受疫情影響入不敷支，而且店舖開始老舊，於2021年結業。

【8】新宿小田急百貨

1967年開業的新宿西口小田急百貨，為了配合車站陸續翻新工程而拆除原址，改建成48層高的商業大樓。小田急百貨本館於2022年10月告別，結束55年的歷史。

【9】UNIQLO心齋橋店

2010年開幕的心齋橋店樓高4層，是日本第一間全球旗艦店，外牆日間是純白色，入夜亮燈後有不同燈光變化，然而在2021年8月正式結業。

【10】大阪餐廳河豚燈籠

大阪通天閣前的餐廳「づぼらや」主打河豚，門外更掛起巨型的河豚燈籠作招牌，是通天閣附近一大打卡地方，但在2020年不敵關門命運。

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