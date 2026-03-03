打工仔返工狂打呵欠？醫師警示小心「假春睏」拆解4大疾病危機

踏入3月，天氣又開始潮濕，覺得身體好沉重，日日返工返學都狂打喊露。不少後生仔以為自己只是中了「春睏」的招，或者怪罪於天氣濕重，以為「瞓多陣就無事」。不過有醫生就特別提醒，千萬別讓「春睏」成為掩蓋疾病的藉口！



首先要知道，真正的「春睏」並不是病，而是季節交替下自律神經的調整期。因為氣溫回升、日照變長，大腦需要重新調整節律。

一般而言，真正的春睏會出現午後疲倦、早上難起床的情況。但重點是，只要有充足睡眠就能改善，而且通常在1至2週內就會自然緩解。 但台灣重症專科醫師黃軒提醒大家如果發現自己「一直睏、一直累、一直沒精神」，那可能根本不是春天惹的禍，而是以下4大隱藏疾病在低聲提醒你！

醫師揭長時間提不起精神要注意4大警號(《告白夫婦》劇照)

危險警號1：中風前兆

別以為中風是老人家專利，如果你除了頻繁打哈欠，還伴隨頭暈、肢體麻木、說話咬字不清，這絕對不是普通的春睏，而是腦部缺氧或微血管阻塞的警號。尤其是本身有三高「高血壓、高血糖、高血脂」的後生仔或上班族，一旦出現這些症狀，請立刻去急診！

危險警號 2：隱藏代謝問題

身體的代謝系統出錯，也會讓你異常疲倦。黃軒醫師提醒可以試觀察自己有沒有以下伴隨症狀：

甲狀腺功能減退：特別怕冷、莫名變胖、容易便秘

貧血：臉色蒼白、容易心悸、經常頭暈

糖尿病初期：異常口渴、頻尿、明明吃很多體重卻不斷下降

異常口渴、頻尿、明明吃很多體重卻不斷下降可能是糖尿病初期徵狀（《繼承者們》劇照）

危險警號 3：鼻敏感作怪

天氣潮濕，正是塵蟎和霉菌的活躍期。很多人本身有嚴重的鼻敏感，導致長期鼻塞。當睡覺時呼吸不暢順，大腦就會處於「微缺氧」狀態，結果就是睡醒依然有大大的黑眼圈，日間嗜睡無精神。這其實是缺氧感作祟，而不是春睏。

危險警號 4：焦慮或憂鬱過載

現代人生活節奏急促，壓力爆煲。如果你覺得一直只想睡覺逃避，這可能不是身體的疲勞，而是心理壓力過載，大腦正在向你發出求救訊號。

黃軒醫師也建議如果符合以下任何一個條件，請盡快求醫：

已經睡得好夠，但依然覺得極度疲倦，且持續超過2星期、合併神經症狀（如手腳麻痺、頭痛暈眩）、體重出現不明原因的暴跌或暴增、本身有慢性病史。

每週進行150分鐘中等強度運動，能夠幫助身體排汗袪濕（《機智的醫生生活》劇照）

4招「春睏」自救法

如果你確認自己只是單純的「春睏」，醫師建議可以通過以下方法重拾精神：

保持運動：每週進行150分鐘中等強度運動，幫助身體排汗袪濕

曬太陽：把握晨間日照20分鐘，幫助大腦重設生理時鐘

固定作息：盡量在同一時間睡覺和起床，避免報復性熬夜

戒糖：減少攝取精緻糖分，以免血糖波動導致「飯氣攻心」加劇疲倦