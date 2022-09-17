網民N個騎呢被追經歷　黑社會接放學最老尷：唔接受表白搞我全家

被人追求本身應該是件開心的事，不過如果對方不是你杯茶，表白方式又古怪就出事了。一班連登巴絲分享過往被追求時的感情經歷，對方做出的尷尬行動，實在令人頂唔順。



2010年IVE男生公然向女同學示愛，至今仍是90後集體回憶（YouTube截圖）

連登近日有網民分享自己被追求的尷尬經歷，「中三嗰年學會活動，有個低一級嘅肥婆坐隔籬撩我傾計，算啱傾諗住可以做下frd。冇幾耐交換咗電話佢就借啲意約我食飯睇戲，但我嗰陣已經有鍾意嘅女仔，唔想同其他女仔出街就say no。」

不過學妹似乎已一早當樓主是男朋友，「點知佢開始發癲，一個鐘唔覆message就chur我。我已經次次hea覆佢，但FB一開po佢就留言flirt我，當正我係佢條仔咁，仲要日日lunchtime喺我課室出面等我出嚟，叫我同佢一齊食飯。」

學妹見樓主一個鐘唔覆message便會chur他（《流星》劇照）

即使最後樓主封鎖該女生WhatsApp，又unfriend FB亦沒用，「我生日佢趁小息送咗盒朱古力，仲喺全班面前同我表白。我嗰刻好嬲就發曬癲咁鬧佢，成盒朱古力抌落地，佢即刻大喊， 話自己付出咗好多，我唔珍惜，又話我賤男，搞到我畀啲frd笑到畢業。」其他網民亦寫下自己遇過的戀愛事，過程相當出奇。

👇點撃圖片看網民騎呢被追經歷👇

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【2】有軟飯但唔食

以前做拳手嗰陣俾個台灣有錢女溝，生日party佢揸咗部波子出嚟話送畀我，我答冇車牌...7到想即刻拎起支酒打爆自己個頭。

【3】不要暗戀，去強姦

初中試過俾黑社會追，日日帶埋班𡃁接放學又叫阿嫂，拒絕咗仲喺度死纏爛打，話唔接受就搞我全家。之後佢好似衰強姦坐咗監，喺監入面仲係咁寫信畀我，中同聚會都有俾人笑，話當時冇姦我應該係有真感情，叫我考慮吓。

【4】兩女爭唔識嘅男仔

中學嘅時候有個唔同中學嘅女仔，唯一會見到就係每朝搭車返學，某日佢唔知點解攞到我電話跟住溝我。本身已經奇怪，但佢中學又有另一個唔識嘅女仔鍾意我，結果兩個喺FB互相用勁歹毒嘅語言互鬧...

【5】喜歡你那雙眼動人

有排登打士街好興樓上cafe，嗰陣成班同學返完PT上去飲嘢，中途有個staff坐低一齊玩，佢突然話覺得我雙眼好靚好迷人，想溝我，仲話自己1同0都得。嗰陣我唔知係咩，俾班同學笑到面黃。

【6】高幹子弟做駙馬

讀書時有個外籍留學生（唔係民主國家）係高幹子弟，幾靚仔有才華又有氣質，屋企幾有米，但礙於家人身份好難光明正大搞移民。

佢瘋狂追我，search我鍾意嘅明星，打聽我朋友嘅消息，氹我家人開心，彈琴俾我聽，買零食俾我隻狗，完全愛屋及烏。去邊都扮偶遇撞到，好難擺脫佢。追我係一回事，但其實係想借姻親攞居留權，唔想返去一個封閉嘅國家。

【7】Snapchat stalker

Add完snapchat之後對方msg我話：「喺你樓下，落嚟見下？」心諗點解佢會知我住邊，但又約咗人一定要落街，結果出門口佢仲喺度。本身覺得佢個人OK，之後問返原來佢用個app地圖stalk到我住邊，即刻覺得佢係變態。

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