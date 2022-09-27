日本10.11日開關！ 網民推自由行5大實用APP　無限上網/日版GULU

政府由26日起，放寬入境限制變為「0+3」，而日本日前也宣布將於10月11日正式開放自由行，事隔三年大家終於可以返鄉下啦!正所謂工欲善其事，必先利其器，為了讓大家做好回鄉的準備，《開罐》記者綜合網民意見，為大家整合了5個日本必備的超實用APP，快快看看吧!



圖片自Istock

終於開關啦!日本宣布由10月11日起將全面開放自由行，不會再有入境人數和行程限制。旅客只需要打齊3劑當地認可的有效疫苗或出發前72小時內提交檢測證明即可入境，而且亦不用再進行隔離。香港於26日起亦放寬旅遊限制變為「0+3」，旅客不用再到酒店隔離，只需要進行三天自我家居隔離，期間更可入常上班上學。大家聽到是否立即查看機票準備返鄉下呢!

👉0+3實施回港得BNO+身份證網傳唔上得機？一文睇清最新出入境須知

但大家都有一段時間沒有回鄉，可能對日本當地亦有所陌生，為了能讓大家在回鄉前做好準備，寫好購物和美食的清單，瘋狂食玩買!開罐記者綜合網民意見整合了大家認為5個可走天涯的日本超實用APP，記得看完就要立即下載啦!

+ 1

5大超實用APP

1.東京地鐵通

圖片自Apple網站

東京地鐵通是一款專門為旅客而設的APP，大家可以透過APP知道乘車路線、乘車所需時間、費用、地鐵首尾班次等的資訊。這APP更可以讓大家輸入出發和想要到達的時間，然而APP就會推薦不同的乘搭方式和路線。除此之外，這APP可以於無網絡狀態下使用，仲有中文版本，有了它即使沒有網絡，大家都可以不用「盲摸摸」 就可以去到想去的地方啦!

2.日本會話一指搞定

圖片自Apple網站

不懂日文?不要緊!這個APP一定幫到你!日本會話一指搞定這個APP可以讓你與當地人溝通暢通無阻，App裡面分門別類了不同的場景，例如觀光、餐廳、購物等，大家可以對應自己所遇到的狀況，選擇適合的句子，跟著讀或出示給對方就可以了!APP裡更有讓大家遇到突發狀況所用的句子，例如生病，遺失物件等等。還有這個APP是可以離線使用!那不管大家在甚麼時候，遇到甚麼都「冇有怕啦!」。

3.Japan Connected Wi-Fi

圖片自Apple網站

去旅行點可以沒有網絡!開罐記者相信大家出發前都應該會租Wi-Fi蛋或買當地的電話卡，但若果突然上不到網，斷線了該怎麼辦呢?這個APP可以隨時拯救你!Japan Connected Wi-Fi是一個幫助大家在日本當地尋找你附近可供使用的Wi-Fi，只要你打開Wi-Fi後按APP裡的Connect即可以連接與你最相近的Wi-Fi熱點。但大家在使用前謹記要註冊成為會員先喔!

4.Tabiko

圖片自Apple網站

去到日本想訂位食好野，但怕溝通不到?那就用Tabiko吧!Tabiko是一個可以讓大家餐廳訂位、訂房、訂機票的線上真人對話APP，大家只要在對話欄打上自己想要預約的餐廳，酒店等等，就即會有真人線上回答你!但要提提你，訂酒店或機票是免費的，但餐廳就要收取大約1000円的手續費喔!還有APP是需要大家輸入信用卡資訊才可使用喔!

5.Payke

圖片自Apple網站

買買買!呢個相信是不少人翻鄉下的目標，但賣的東西是否真的適合你，成份又是怎樣大家又知不知道?Payke就可以幫到你!當大家看到心儀產品的時，只需要用這APP掃描產品的條碼，就能即刻知道產品的成分和說明。平時看商品的成份都只能靠估估下，但有了這個APP，一目了然，大家不用再怕晒錢買不適合自己的東西啦!

同場加映:日本自由行恢復10月11日起免簽證！10個東京大阪地標不再勿摸門釘

👉日本自由行恢復10月11日起免簽證！10個東京大阪地標不再勿摸門釘

日本公布會在10月11日起完全「開關」，恢復免簽證安排及不設每日入境旅客人數上限，不少港人也蠢蠢欲動去日本。其實疫情至今港人很久已未去過最愛的東京和大阪，雖然只是兩年多時間，但不少熟悉的地方及景點已來不及與大家告別，默默退場。