消費券二期｜2022下半年必入手5大波鞋　New Balance推最強秋冬款

消費券第二期將會由10月1日開始發放，是時候要買對新鞋為秋冬穿搭做好準備。開罐記者綜合網民意見為大家集合了2022年下半年必定要入手的5大波鞋，唔買你就走寶啦!



圖片自New Balance 網站

要行更遠的路，就一定要對更好的鞋。波鞋亦是大家最常穿著和受歡迎的鞋款，每個人都一定有不止一對!為了讓大家能買到一對最潮的鞋，《開罐》整合了下半年大家都必定要入手的5大波鞋，不單有最強性能的球鞋，更有最新秋冬百搭款，快一起看看吧!

5大必定入手波鞋

1.Nike Air Max Plus 3

Nike於日前正式發布最新全黑配色的Air Max Plus 3。鞋的側面就有兩個噴漆風格的雙層Nike Logo。細心睇噴漆Logo上仲有一個細小的銀色刺繡logo。除此之外，Air最近就是有氣墊保護雙腳，又型又舒服，必定入手!官方雖然未層公布鞋款實質的銷售時間，但將於未來數週內開始於Nike和指定平台發售，而定價為$185美元，即約$1452元港幣。

2.Air Jordan 5 GORE-TEX「Off-Noir」

Air Jordan相信一定沒有人不認識吧!這次Air Joran推出Air Jordan 5 GORE-TEX「Off-Noir」的鞋款，有GORE-TEX的防水功能就算打風落雨都唔洗驚啦，就算整污糟都只要輕輕一抹就OK。鞋主要以黑色和AJ的經典紅色元素為配色，AJ迷你一定要買!Nike官方表示預計將於12月於Nike和指定零售商發售，暫定售價為$220美元，即約$1727元港幣。但提提你，Nike暫時只推出女裝鞋款，所以男孩們就要先等等了。

3.UNDERCOVER x WTAPS x Converse CHUCK TAYLOR® Z HI

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喜愛布鞋的朋友們，請注意!Converse即將推出與UNDERCOVER 和WTAPS聯名的CHUCK TAYLOR® Z HI鞋款。Converse標誌性的鞋型和合作品牌的型格軍事風格，令你一對鞋有三個體驗，如果你是喜歡黑調，但又不想太單調就要入手!官方暫時只公布預計將於10月1日登陸日本的多間指定店鋪，但大家記得睇實同搵定代購搶啦!

4.B:MING by BEAMS X New Balance 237

大家!事隔10多年New Balance和日本時尚品牌BEAMS聯乘後，今次BEAMS 旗下的支線品牌 B:MING by BEAMS和New Balance再度合作!還要是每個人都一定要一對的大熱鞋款New Balance 237！今次他們推出最新配色白色和象牙色，是秋冬的百搭顏色。這個鞋款不但舒適，更且可以修腳型，令你的腳又瘦又修長，一直都超受歡迎，連IU都有著!目前鞋款在 B:MING by BEAMS 獨家發售，售價為 ¥10,340 日元，即大約$560港元。唔洗諗，即買!

5.New Balance x Palace 580

鐘意色彩繽紛活潑一點的鞋?New Balance x Palace 580的鞋款，今次鞋款是以湖水藍、鮮紫色、螢光黃和灰色合拼的鮮色配搭。比你行到邊Sharp到邊，人群中都找得到你。官方暫定於9月30日在官方網站發售，而售價為$1299元港幣，各位潮人沖啊!

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