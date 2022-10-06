換身份證丨96至00年必備證件相妝容　化妝師教路著黑白色最炒車！

【換身份證 / 智能身份證 / 證件相妝容 / 證件相化妝 / 身份證影相】1996年至2000年出生的人士，2022年10月7日起可登記更換新款身份證，換證限期為12月10日前。香港化妝師兼YouTuber Gubi拍片分享證件相妝容及衣著，等大家可以靚靚留倩影！



各種證件相最少都要用好幾年，相信大家都想以最佳狀態示人，新手不懂選擇化妝品的竅門隨時變「阿梅」。化妝師兼YouTuber Gubi表示證件相妝容以自然霧面的淡妝為佳，而且幾步便可以令雙眼變得精靈又有神。她更拍片分享了證件相妝容及衣著的技巧，身份證黑白相、一般彩色證件相及見工相都適用！

👇點撃圖片看證件相妝容、髮型、衣著技巧👇

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【1】妝前打底

用爽膚水抹乾淨面部後塗面霜，可以搽多點cream保濕。

【2】底妝

啞面粉底液可減少脫妝，先用遮瑕掃上保持妝感不反光。再以濕水粉卜將粉底壓實在皮膚上，只用粉卜的話會拍不開較乾的粉底。檢查面上哪些位置仍需要遮瑕，例如泛紅及血管位可多上一層粉底，如果是太深的瑕疵便不要勉強，應該用遮瑕膏。

【3】遮瑕

抹乾淨上過粉底的遮瑕掃，用偏橙色遮瑕膏印在眼底作黑眼圈遮瑕。不用上得太近下眼睫毛根，否則容易顯眼紋。

【4】提亮、定妝

最淺色一格遮瑕膏用點印方式上在眼底，形狀像兩粒腰果以提升蘋果肌。如果你是化妝新手，完成後就可以用啞面碎粉定妝了。

化妝師兼YouTuber Gubi（YouTube @MakeupGU 化妝菇）

【5】陰影

用斜角掃均勻沾上陰影粉，否則上臉會「一撻撻」。同樣以點印的方式，逐少疊加在腮骨至下巴位置。記得要在面向白光的環境打陰影，否則會看不見效果如何。打鼻影用小型斜角掃，塗滿鼻尖兩旁的三角形位，然後用餘粉慢慢向上推，營造漸變效果。

【6】定妝

Gubi表示化妝高手可以用偏白及有一點光澤的碎粉定妝，同時製造自然光澤感，如果妝容太反光，閃光燈一閃下來的時候就會變滿面油光。

【7】眼妝

眼妝想自然、妝感不重而且有漂亮的輪廓，可以選用霧面眼影，如用上亮面甚至有閃片的眼影，閃光燈一照有機會完全反光。使用大地色眼影，Gubi認為打底色比膚色深兩度最自然又深邃。用餘粉掃遠一點，營造眼睛較大的感覺，五官看起來集中一點就會有精緻的效果。

【8】畫眼線

眼影加深眼尾及下眼瞼之後，用眼線筆延長眼尾。想邊界更自然，眼線乾透前可用眼線掃拉出來，另外頂線也要拉鬆，以掃走起筆的痕跡。如果你雙眼皮間距較寬，或有眼皮壓眼的問題便要畫原條眼線，畫到正面望的時候看到一條幼眼線，效果便會最自然。

錯誤示範！（YouTube @MakeupGU 化妝菇）

【9】打亮臥蠶

最淺色一格遮瑕膏，以極少份量塗在臥蠶上，此時別忘記上過眼妝的細眼影掃，用其輕掃在臥蠶表面，低調又可提亮。

【10】睫毛膏、畫眉

夾睫毛前要先梳順眼睫毛，再搽上睫毛膏；眉型整齊自然便可以，不要太重時代感。

【11】衣著

Gubi指衣服顏色最重要是可以顯得自己的膚色更粉嫩，她不建議穿感覺「安全」的白色及黑色。白色比膚色白皙易顯黑；黑色因為證件相機測光時偵測到深色，反而會令皮膚曝光，十分奇怪。

【12】應否放頭髮

放下頭髮不紮起的話，因為頭髮比膚色深，Jaw line及整個面形都會更明顯，反而顯胖。紮馬尾時為了保持背景淺色，較長頭髮的女生可以多綁一條橡筋固定髮尾，也可考慮在不遮擋到眉毛及耳朵的情況下放一點「的水」以修飾面形。