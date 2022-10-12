香港迪士尼樂園招聘600前線空缺　迎新獎金達$6K、兼職享免費入園

香港迪士尼樂園招聘600個全職及兼職空缺，以應付萬聖節、聖誕節人流以及外國到港旅客。樂園營運、餐飲、廚房、保安及技術人員等職位都接受申請，部分更有$6,000迎新獎金！



（資料圖片）

香港迪士尼樂園在2022年10月13及14日舉行大型招聘會，請600個全職及冬季合約全職（11月中至12月底） 、以及長期兼職，包括樂園營運、銷售、餐飲服務、廚房、保安款待及技術人員等。

所有迪士尼全職都是5天工作，員工更有深夜工作津貼、交通津貼、乘車優惠、樂園及酒店消費折扣優惠及免費入園遊玩等，連兼職同事都有份。其中5份樂園工作可享有最多$6,000迎新獎金，或者學歷要求較寬鬆，除了在招聘會即場面試之外，亦可以上網遞交申請。

👇點撃圖片看迪士尼5份全職工作詳情👇

+ 16

👉JUPAS放榜8大畢業生最新薪酬比較 平均月薪23K、讀邊科最乞食？

👉國泰將增聘4,000人 3間航空公司請機組人員起薪達40K全年可申請

香港迪士尼樂園招聘2022

日期：2022年10月13及14日

時間：11am至7pm

地點：荔枝角D2 Place One（設即場面試）

聯絡電話：9339 3882（WhatsApp / 微信 / 電話）

網上報名：https://hk.disneycareers.com/迪士尼工作/迪士尼招聘盛會